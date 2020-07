엑소 세훈X찬열, 첫 정규 앨범 '10억뷰' 스케줄 포스터 공개…'기대UP' 컴백 카운트다운

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]7월 13일 컴백하는 엑소 세훈&찬열(EXO-SC, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 첫 정규 앨범 '10억뷰' 스케줄 포스터가 공개됐다.

오늘(1일) 낮 12시 세훈&찬열 공식 홈페이지 및 각종 SNS 엑소 계정을 통해 공개된 스케줄 포스터는 앨범명 '10억뷰'에 맞춰 동영상 사이트를 연상케 하는 콘셉추얼한 이미지에 앨범 트랙 리스트와 콘텐츠 오픈 일정을 담고 있어, 컴백 기대감을 높였다.

이번 앨범은 세훈&찬열이 작년 7월 발표한 첫 미니앨범 'What a life'(왓 어 라이프) 이후 약 1년 만에 선보이는 새 앨범으로, 타이틀 곡 '10억뷰'를 비롯해 'Say It'(세이 잇), '로데오역', '척', '시차적응', '날개', 'Nothin' '(낫띵), 'On Me'(온 미), '10억뷰' 인스트루멘탈 버전까지 총 9트랙을 수록, 세훈&찬열의 유니크한 음악 색깔을 만나기에 충분하다.

더불어 세훈&찬열은 컴백에 앞서 새롭게 변신한 티저 이미지, 수록곡 'Nothin' '과 'On Me'를 미리 만날 수 있는 트랙 뮤직비디오, 타이틀 곡 '10억뷰' 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠를 순차 공개할 계획이어서 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.

한편, 세훈&찬열의 정규 1집 '10억뷰'는 7월 13일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

