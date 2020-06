법원 "암 의심 환자에 적극 검사 권유 안했으면 의사도 책임"

쇼트트랙 국가대표 노진규 2016년 골육종 사망

유족들이 의사·병원 상대 일부 승소



의사와 병원이 악성종양이 의심되는 환자에게 검사 방법을 제대로 설명하고 수술을 권유하지 않았다면 일부 책임이 있다고 법원이 판단했다.



의정부지법 민사합의13부(최규연 부장판사)는 골육종으로 숨진 쇼트트랙 선수 노진규 씨의 유족 3명이 A 의사와 B 병원을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결했다고 10일 밝혔다. 법원은 위자료로 유족 2명에게 2000만원을, 다른 유족 1명에게 500만원을 각각 지급하라고 선고했다.



노 선수의 부모와 누나는 치료비와 위자료로 각 2000만∼1억5000만원을 A의사와 B병원에게 청구했으나 재판부는 문제를 제기한 3차례 진단 중 1차례에 대해서만 과실을 인정했다.



숨진 노씨는 2013년 9월 한 병원에 갔다가 왼쪽 어깨뼈에 종양을 확인했다. 양성인 거대세포종 의심 진단을 받았으나 악성인 골육종일 가능성도 있다는 설명을 들었다.



의사의 권유로 노씨는 B 병원에서 다시 검사를 받기로 했다.



같은 해 10월 A 의사는 1차 진료에서 MRI 영상 판독 결과와 동료 의사들의 소견을 종합해 악성일 가능성을 낮게 보고 노씨에게 “내년 2월 동계올림픽이 끝나고 나서 종양을 제거하자”고 했다. 노씨는 2014년 소치 동계올림픽 쇼트트랙 계주에 출전을 앞두고 있었다.



한 달 뒤 국제대회 출전 후 통증이 심해지자 개인병원에 갔다가 종양이 커진 것을 확인했고 A 의사를 다시 찾았으나 2차 진료에서도 “조직 검사상 악성은 아니지만, 올림픽 후 수술이 필요하다”고 설명했다.



노씨는 의사의 말을 믿고 같은 해 12월 동계유니버시아드대회에 출전했다. 하지만 역시 어깨가 부으면서 통증이 계속되고 기침까지 나왔다. B 병원을 찾아 종양이 급격히 커진 것으로 확인했으나 A 의사는 3차 진료에서도 거대세포종으로 진단했다.



노씨는 2014년 1월 훈련 중 왼쪽 팔꿈치가 부러져 B 병원 응급실을 찾았다. 이때 종양이 급격히 증가한 것을 확인했고 C 병원으로 옮겨 수술을 받았다.



C 병원 의료진은 종양 제거 수술 중 골육종을 확인하고 노씨의 어깨뼈 일부를 제거했다. 노씨는 C 병원에 입원해 항암 치료를 받던 중 암이 폐로 전이됐다는 진단을 받고 같은 해 5월 다시 수술을 받았다.



이후에도 수차례 더 수술을 받고 항암 치료를 병행했으나 노씨는 2016년 4월 3일 만 24세 나이에 숨졌다. 직접 사인은 골육종이었다.



이 때문에 노씨의 유족들은 “A 의사가 의료상 주의 의무를 위반해 아들이 골육종 조기 진단과 치료받을 기회를 놓쳤고 제대로 설명하지 않아 진단·치료 방법을 선택하지 못했다”고 주장했다. 유족들은 숨진 유씨의 생존기간이 단축됐다며 A 의사와 B 병원을 상대로 소송을 제기했다/



이에 재판부는 1∼2차 진료의 경우 당시 검사 방법의 진단 정확도가 84%에 달하고 MRI 영상 판독 결과와 동료 의사들의 소견이 일치해 A 의사의 과실을 인정할 근거가 없다고 봤다. 하지만 3차 진료에 대해서는 종양 크기가 급격히 커진 것을 확인한 만큼 골육종일 가능성을 염두에 두고 정확도가 더 높은 조직 검사를 시행하는 등 충분한 주의를 기울였어야 했다고 판단했다.



재판부는 판결문에서 “A 의사는 더 적극적인 방법으로 골육종 여부를 진단하 는 데 초점을 맞춰 노씨에게 설명하고 권유해야 했을 것으로 보인다. 진단과 치료가 적절했다면 노씨가 더 생존했을 여지도 있었을 것”이라고 봤다.



그러면서 “A 의사는 종양이 악성일 가능성을 인식하고 있었는데도 정확한 진단과 치료보다 노씨가 올림픽에 출전하는 데 우선순위를 두고 적극적인 조직 검사와 치료로 나아가지 않았다고 볼 여지도 있다”고 덧붙였다.