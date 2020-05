[모닝브리핑] 태백소녀상이 울고 있습니다

이런 일은 그간 알려지지 않았지만, 전국 각지에서 발생해왔다고 합니다. 광주 서구 소녀상을 만든 고근호 작가도 2017년 8월 제막식을 앞두고 김운성 작가로부터 ‘저작권 침해’라는 항의 전화를 받았습니다. 고 작가는 “광주 남구, 동구, 북구, 광산구 등 소녀상을 만든 작가 5명이 항의 전화를 받았다”고 했습니다.



김 작가 부부가 그간 소녀상으로 올린 매출은 31억여원으로 추산됩니다. 정의연 홈페이지에 따르면, 국내외에 설치된 소녀상 140여개 가운데 최소 95개가 김 작가 부부 작품이었습니다. 김운성 작가는 2016년 이래로 윤미향 더불어민주당 당선자가 이사장으로 있던 정의기억연대(정의연) 이사로 등재돼 있는데, 소녀상으로 번 돈 중 일부를 정의연에 기부했습니다. 공시에 따르면, 김 작가 부부는 2018년엔 6870만원의 금품을 정의연에 출연했습니다. 다른 해에는 후원 기록이 없었습니다.



김운성 작가는 본지 입장 표명 요청에 “응하지 않겠다”고 했습니다.



◇이해찬 “굴복 말라”… 여당, 윤미향 구하기



더불어민주당 이해찬 대표는 어제 ‘위안부 성금 유용’ 등 윤미향 당선자 관련 의혹에 대해 “신상 털기 식 의혹 제기에 굴복해서는 안 된다”고 말했습니다.





'지난해 11월 18일 버려진 지 만 36년째 되던 날 '미숙'이는 해외 입양아(overseas adopt ee)로는 최초로 생부(生父)를 상대로 한 친자확인소송을 제기했다(file the first ever paternity suit against her biological father). 바람은 오로지 한 가지, 친아버지로부터 법적인 인정을 받기 위해서다.'