美 기밀문서 "박정희 암살 이듬해 박근혜, 총선 출마 원했다"

1980년 2월 생성 미 외교문서 기록

전두환도 '朴 출마'알고 적극 지지



박근혜 전 대통령이 1980년대 중반 육영재단 사무실 근처 거리를 걷고 있는 모습(사진 왼쪽), 박 전 대통령이 1980년대 말 자신의 사무실에서 박정희 전 대통령이 생전에 그렸던 유화 등을 살펴보고 있다(사진 오른쪽). /조선일보 DB

박근혜 전 대통령이 부친 박정희 전 대통령이 암살된 이듬해인 1980년 총선에 출마하길 원했다는 첩보가 담긴 미국 국무부의 외교문서가 40년 만에 기밀 해제돼 15일 공개됐다. 당시 보안사령관이었던 전두환 전 대통령이 ‘스물여덟 박근혜’의 총선 출마를 지지했다는 정황도 이번에 처음으로 드러났다. 미 국무부는 이런 정보가 담긴 외교문건 43건(약 140쪽)을 한국 외교부의 요청에 따라 제공하고 정부는 이날 이를 공개했다.



1980년 2월에 작성된 미 국무부 문서를 보면, ‘사정을 잘 아는 국회의원’은 주한 미 대사관 관계자를 만나 “박근혜가 다음 총선에 자신의 아버지 고향이 포함된 지역구에 출마하길 희망한다”고 말한 것으로 기록됐다. 문서는 이를 “암살당한 박정희 대통령 딸의 야망”이라고 표현했다. 여기서 언급된 ‘다음 총선’은 1981년 3월 25일 치러진 11대 총선을 가리키는 것으로 보인다.



1979년 12·12사태로 실권을 잡은 전두환 당시 보안사령관은 ‘박근혜 출마 의사’ 사실을 파악하고 이를 지지했다고 미 문서는 기록했다. 전두환이 ‘박정희 청와대’에서 근무하며 이들 일가와 친해진 것이 지지 이유로 분석됐다. 이런 상황을 미 대사관 측에 전한 소식통은 “전두환은 어디에나 있다(CHUN DOO-WHAN is all over the place)”고 말하고 이에 미 대사관 측이 “동의한다(We agree)”고 답했다.



하지만 박 전 대통령이 결국 총선에 불출마한 이유는 이번 문건에 나오지 않았다. 박 전 대통령은 2007년 발간한 자서전에서 "조용히 살아가는 나날이 만족스러웠다. 정치를 해볼 생각이 없느냐는 제안을 종종 받았지만, 단호히 거절했다"고 썼다.



이번에 공개된 미 외교문서에선 전 전 대통령이 12·12 사태 직후 주한미국대 사와 면담에서 군부 내 반대 세력을 완전히 제압하지 못해 불안해했던 상황도 드러났다. 당시 윌리엄 글라이스틴 주한 미 대사는 본국에 보낸 보고에서 전 전 대통령과 신군부를 1908년 터키에서 군사혁명을 일으킨 젊은 장교들을 의미하는 'Young Turks'(젊은 투르크)로 지칭하기도 했다. 12·12사태를 치밀하게 계획된 군사 쿠데타로 분석한 것이다.