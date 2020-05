美상원, 대만 WHO 참여 만장일치 통과

미국 상원이 대만의 세계보건기구(WHO) 총회 참여를 지지하는 법안을 만장일치로 통과시켰다. 코로나 책임론에 이어 대만의 WHO 참여 문제가 미·중 간 코로나 갈등 전선이 되고 있다.



미 상원은 11일(현지 시각) 국무장관에게 대만이 WHO 옵서버(참관인)로 WHO 연례 총회에 참가할 수 있도록 전략을 마련하도록 촉구하는 법안을 가결했다. WHO 총회는 오는 18~19일 스위스 제네바에서 열린다.



대만은 '하나의 중국' 원칙에 따라 유엔 산하 기구인 WHO 회원이 아니다. 중국과의 관계가 좋았던 2009~2016년 대만은 중국의 지원 아래 옵서버로 WHO 총회에 참여했다. 하지만 2016년 반중(反中) 성향의 차이잉원 총통이 취임한 뒤 옵서버 자격을 상실했다.



대만은 코로나 방역을 계기로 중국의 외교적 포위를 뚫으려 해왔고, 코로나 사태로 반중 정서가 커진 미국 정치권에서도 이를 적극 지원하고 있다. 법안 공동 발의자인 제임스 인하프 미 상원의원은 성명서를 통해 "전 세계가 코로나에 대응하고 있는 가운데 중국의 외교적 괴롭힘이 더 지독해지고 있다"며 "중국이 대만의 WHO 참여를 막는 것은 받아들일 수 없다"고 했다.



미 국무부와 대만 외교부 고위 관리들은 지난 3월 31일 대만의 WHO 참여를 주제로 화상회의를 열었다. 지난 9일에는 미 하원 외교위원회 지도부가 일본, 영국, 독일 등 세계 60여 국가에 대만의 WHO 총회 참석을 지원해달라는 서한을 보내기도 했다. 중국은 대만의 WHO 총회 참석 추진에 대해 하나의 중국 원칙을 약화시키기 위한 '정치적 술수'라며 반대하고 있다.







Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com