하이어뮤직, 첫 컴필레이션 앨범 발매 임박..'더 퍼지' MV 티저 공개

[OSEN=박판석 기자] 힙합 레이블 하이어뮤직(H1GHR MUSIC)은 31일 오후 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 컴필레이션 앨범 'H1GHR : RED TAPE(하이어 : 레드 테이프)' 수록곡 ‘The Purge(더 퍼지)’ 뮤직비디오 티저 영상을 업로드했다.

공개된 티저 영상에는 ‘The Purge’의 강렬한 비트가 담기며 발매가 얼마 남지 않은 공식 앨범을 향한 기대감을 높였다.

하이어뮤직은 티저 영상 공개에 앞서 공식 SNS를 통해 ‘The Purge’ 가사 일부를 오픈하며 팬들의 관심을 증폭시켰다.

‘H1GHR : RED TAPE’에는 선공개곡 'H1GHR (Intro)', '도착(Cypher)', 'How We Rock', 'Team' 등을 포함한 총 14개의 곡이 수록된 초호화 컴필레이션 앨범으로서 이목이 쏠리고 있다. 선공개된 '도착(Cypher)'과 'How We Rock' 뮤직비디오는 단기간에 유튜브 조회수 100만뷰를 달성, 유튜브 트렌딩 차트에도 랭크되기도 했다.

특히 하이어뮤직의 수장 박재범과 차차 말론을 비롯해 식케이(Sik-K), 그루비룸(GroovyRoom), 피에이치원(pH-1), 골든(Golden), 우디 고차일드 (Woodie Gochild), 김하온(HAON), 우기(WOOGIE), 빅나티(BIG Naughty), 트레이드 엘(TRADE L), DJ 써밋(DJ SMMT), 28AV 등 하이어뮤직 소속 아티스트들이 대거 참여해 명반 탄생 을 기대케 한다.

하이어뮤직의 첫 번째 컴필레이션 앨범 ‘H1GHR : RED TAPE’는 오는 9월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 이어 9월 16일에는 두 번째 앨범 'H1GHR : BLUE TAPE(하이어 : 블루 테이프)'를 공개할 예정이다./pps2014@osen.co.kr