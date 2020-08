블랙핑크 제니, "무지개구름 둥둥 메이크업"…'비주얼+스타일' 완벽한 '여신'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 아름다운 미모를 뽐냈다.

제니는 31일 자신의 인스타그램에 "무지개구름 둥둥 메이크업"이라며 사진을 게재했다.

사진 속에는 신곡 'Ice Cream'(아이스크림) 뮤직비디오 촬영 준비 중인 제니의 모습이 담겨있다. 이때 무지개 메이크업을 선보인 제니. 화려한 스타일의 메이크업도 완벽하게 소화하는 것은 물론 빛이 나는 미모는 감탄을 자아냈다. 여기에 제니는 카메라를 향해 아려한 눈빛을 발산하고 있어 팬들의 마음을 심쿵하게 했다.

또한 제니는 늘씬한 몸매를 뽐내며 다양한 포즈도 선보였다. 이 과정에서 사랑스러운 미소부터 강렬한 카리스마까지 빛나는 제니만의 매력에 시선이 집중됐다.

한편 블랙핑크는 30일(현지시간) 열린 '2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 'How You Like That'으로 '올여름 최고의 곡(Song Of The Summer)' 수상자로 선정됐다. 블랙핑크는 'MTV 비디오 뮤직 어워즈' 사상 처음으로 '올여름 최고의 곡'을 차지한 아시안 걸그룹이라는 역사를 썼다.

또한 블랙핑크는 오는 10월 2일 예고된 첫 정규앨범의 선공개 싱글 'Ice Cream'을 최근 발표, 인기 몰이 중이다.

anjee85@sportschosun.com