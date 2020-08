베스티 출신 다혜, 엄정화 '포이즌' 리메이크 9월 발매

(첨부용)다혜

그룹 '베스티' 출신 다혜가 솔로 가수로서 5년 만에 앨범을 발매한다.



31일 소속사 월드스타엔터테인먼트에 따르면 다혜는 오는 9월 솔로 앨범을 발매할 예정이다. 2015년 베스티의 '러브 이모션(LOVE Emotion)' 이후 5년 만의 앨범이자 첫 솔로 데뷔다.



다혜의 솔로 데뷔곡은 엄정화의 '포이즌(Poison)'을 리메이크한 노래가 될 전망이다. 1998년 발표돼 대히트한 엄정화의 노래를 다혜만의 색깔로 바꿔 부른다.



그는 2013년 베스티로 데뷔해 '땡큐 베리 머치(Thank U Very Much)', '핫 베이비(Hot Baby)', '익스큐즈 미(Excuse Me)' 등의 곡을 발표했다. 다혜는 2017년 당시 소속사와 전속계약을 해지하면서 팀을 탈퇴했다.지난 3월 월드스타엔테인먼트와 손잡고 새 출발을 알렸으며 최근에는 유튜브 채널 '월스TV', 네이버 브이앱, 틱톡 등을 통해 팬들과 소통하고 있다. 오는 10월에도 신곡을 발매하며 솔로 가수로 활동을 이어갈 예정이다.