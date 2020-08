"서울 유니폼"과 "소중한 사람들♡"..기성용의 행복한 날

출처=기성용 인스타그램

[스포츠조선 윤진만 기자]근 11년 만에 FC서울 유니폼을 입고 피치를 누빈 기성용(31)이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 다시 한번 복귀전 소감을 밝혔다.

기성용은 30일 오후 울산문수월드컵경기장에서 열린 울산 현대와의 하나원큐 K리그1 2020 18라운드를 마친 뒤 개인 인스타그램에 "정말 오랜만에 피치 위에 서울 유니폼을 입고 서니 좋았다"고 적었다.

사진=한국프로축구연맹

"제대로 뛴 경기가 언제인지 기억도 잘 안 날 만큼 오래 경기장을 떠나 있었다"며 "오늘은 행복한 날이었다"고 했다.

출처=기성용 인스타그램

10년여간의 유럽 생활을 마치고 돌아온 기성용이 2009년 11월 21일 서울-전남전 이후 10년 9개월 9일만에 치른 K리그 복귀전이었다. 그는 이날 후반 20분 교체투입돼 25분간 그라운드를 누볐다.

복귀전이 더 의미가 있었던 건 '절친' 이청용(울산)과 같은 경기장, 같은 시간을 공유했기 때문이다. 두 선수가 한 무대에 선 건 같은 서울 소속이던 2009년 7월 이후 11년 1개월만이다.

기성용은 경기 후 서울로 엮인 인연들인 고요한(서울) 고명진(울산) 박주영(서울) 이청용(울산)과 나란히 찍은 사진 위에 "시간 빠르다. 소중한 사람들♥"이라고 적었다.

기성용은 후반 30분 대지를 가르는 대각선 장거리 패스를 선보이긴 했으나, 전체적으로 몸이 무거운 모습이었다. 김호영 감독대행도 0대3으로 패한 경기를 마치고 기성용이 90분 뛸 체력이 되지 않는다고 말했다.

기성용은 "아직은 더 채워야 할 게 많다. 하지만 오늘은 피치와 함께했다는 걸로 만족한다. It will get better and better"라고 더 나은 모습을 다짐했다. 그는 내달 5일 부산 아이파크와의 K리그 19라운드를 통해 서울월드컵경기장 복귀전을 치른다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com