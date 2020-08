양치승 "황석정, 50대에 선수 준비…서울대 들어가는 것보다 더 노력, 박수 보내" [종합]

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 헬스트레이너 양치승이 황석정의 피트니스 대회 당시 사진을 공개했다.

양치승은 31일 인스타그램에 "배우 황석정~ 50대에 선수 준비한다고 너무도 고생 많으셨습니다"라고 말문을 열었다.

그는 "서울대를 들어가는 것보다 더~노력했다는 말 옆에서 보는 저는 압니다. 누님의 고집과 근성 열정. 그 노력에 박수를 보냅니다. 나이는 숫자일 뿐 이런 말 안 할게요. 왜냐면 나이 들어 보이니깐요"라고 말했다.

이어 "그래도 많은 사람들에게 희망을 주고 용기를 주고 뒤돌아 보게 하는 시간을 준 것 같아. 뿌듯하고 멋지십니다 석정누님. 누구나 힘든 시기 다들 힘 내시고 슬프지만 웃으며 지내요. 우린 극복하며 이겨 나갈 수 있습니다. 힘내라 대한민국 의료진 여러분들이 계셔서 든든합니다. 이놈 코로나 써~억 물러가라. 좋은 말로 할 때. we are the world"라고 덧붙였다.

함께 올린 사진에는 피트니스 대회에 첫 도전한 황석정의 모습이 담겼다.

황석정은 양치승과 함께 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 통해 피트니스 대회 과정을 공개한 바 있다.

황석정은 "고시 공부하는 느낌이었다. 대학 입시 다시 보는 것 같았다. 태어나서 저렇게 열심히 한 건 처음이다. 제 인생의 마지막이었으면 좋겠다"고 힘들었던 운동 과정에 대해 토로한 바 있다.

대회 당시 황석정의 체지방량은 2.1kg, 체지방률은 4.1%. 양치승은 "여성들은 가슴도 있고 엉덩이 지방도 있기 때문에 남자 체지방률 1%와 비슷하다"고 설명했다.

그를 응원하는 팬들은 다양한 메시지로 황석정의 황석정의 의미 있는 도전에 찬사를 보냈다.

