원호, 몽환X섹시 담은 'Open Mind' MV 티저 공개..비주얼 포텐 터졌다

[OSEN=이승훈 기자] 솔로 데뷔를 앞둔 원호가 타이틀곡 ‘Open MInd(오픈 마인드)’의 뮤직비디오 티저를 공개하고 컴백 임박을 알렸다.

지난 30일 오후 소속사 하이라인엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 원호의 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’의 타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 원호는 몽환적인 멜로디와 함께 남자다운 섹시미를 뽐내며 단번에 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다. 특히 파워풀하지만 절제된 강약이 돋보이는 퍼포먼스는 한층 더 성숙해진 원호의 매력을 과시했다.

원호는 오는 9월 4일 ‘Love Synonym #1 : Right for Me(러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매하고 가요계에 전격 컴백한다. 앞서 선공개 곡 ’Losing You(루징유)’로 팬들에 대한 사랑을 담아내며 새로운 시작을 예고한 만큼, 이번 신보에도 뜨거운 관심이 모이고 있다.

타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로 컴백을 기다려준 국내, 해외 팬들 모두와 소통하기 위 해 한국어와 영어 등 두 가시 버전으로 발매된다.

한편, 원호의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’는 오는 9월 4일 오후 1시(한국 시간) 국내와 미국에서 동시 발매된다.

[사진] 하이라인엔터테인먼트