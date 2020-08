'인기가요' 방탄소년단, 'Dynamite'로 1위..KARD·크래비티 컴백 [종합]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 방탄소년단이 '인기가요' 1위에 올랐다.

30일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 제시와 방탄소년단, ITZY가 1위 후보에 오른 가운데 방탄소년단이 1위를 차지했다.

이날 방송에서는 KARD와 크래비티, 온리원오브의 컴백 무대가 그려졌다. 최근 첫 싱글 'Way With Words'를 발표하고 전격 컴백한 KARD는 타이틀곡 'GUNSHOT'으로 강렬한 카리스마를 발산했다. 'GUNSHOT'은 말이 가진 힘에 대한 심도 있는 이야기를 KARD만의 스타일로 표현한 곡.

신곡 'Flame'으로 초고속 컴백한 크래비티는 순백의 의상을 입고 등장해 불꽃같은 파워풀한 퍼포먼스로 눈길을 사로잡았다. ‘Flame(플레임)’은 긴장을 늦출 수 없는 역동적인 멜로디 라인이 인상적인 곡으로, 뜨거운 여름에 맞서는 멤버들의 당찬 메시지가 담겨 있다.

그루비룸과 손 잡고 돌아온 온리원오브는 '얼음과 불의 노래(a sOng Of ice & fire)'로 섹시하고 몽환적인 매력을 뽐냈다. '얼음과 불의 노래'는 국내에서 처음 시도되는 Chill Dance 장르의 곡으로 시원하면서도 몽환적인 느낌을 자아낸다.

이외에도 ITZY는 'Not Shy'로 걸크러시 매력을 발산했고, 온앤오프는 '스쿰빗스위밍'으로 유쾌한 무대를 꾸몄다. 원어스는 'TO BE OR NOT TO BE'로 강렬한 에너지를 선사했다.

한편 이날 '인기가요'에는 DONGKIZ, 드림캐쳐, 로켓펀치, 세러데이, 3YE, 에릭남, ATEEZ, NTX, MCND, OnlyOneOf, 온앤오프, 원어스, 1TEAM, ENOi, ITZY, 체리블렛, KARD, 크래비티 등이 출연해 다채로운 무대를 꾸몄다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] '인기가요' 방송화면 캡처