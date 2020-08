원어스, 데뷔 600일 기념 사진 대방출.."앞으로 더 행복하자" [★SHOT!]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 원어스가 오늘(30일) 데뷔 600일을 맞이했다.

원어스의 건희는 30일 공식 SNS를 통해 "사랑하는 우리 멤버들 600일 동안 고생 많았고 앞으로도 잘 부탁해. 달님들 항상 원어스의 이유가 되어주셔서 고마워요. 원어스 투문 앞으로 더 행복하자~!"라는 글을 게재하며 멤버들과 팬들에게 고마움을 전했다.

또한 건희는 지난 600일 간 활동하며 찍은 단체 사진을 대방출하며 훈훈함을 더했다.







원어스는 지난해 1월 데뷔해 매 앨범마다 뛰어난 실력과 독창적인 콘셉트를 바탕으로 국내외 음악 팬을 사로잡으며 대세 보이그룹으로서 가능성을 입증했다.





최근 새 미니앨범 'LIVED(라이브드)'를 발매하고, 타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE(투비 오어 낫투비)'로 활발하게 활동 중인 원어스는 초동 판매량 자체 기록을 경신하며 뜨거운 인기를 이어가고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 원어스 SNS