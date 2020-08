"'음중'에서 만나요"..크래비티 세림X형준, ♥러비티 한계 시험하는 미모[★SHOT!]

[OSEN=심언경 기자] 크래비티 세림, 형준이 훈훈한 비주얼로 설레는 투샷을 선사했다.

크래비티 세림, 형준은 29일 공식 SNS에 "러비티(팬덤명)! 뭐 하고 있어요? 밥은 먹었어요? 점심 맛있게 먹고 좀 이따가 '쇼! 음악중심'에서 만나요 #크래비티 #세림 #형준"이라는 글과 함께 사진 세 장을 게재했다.

공개된 사진 속 세림, 형준은 네이비 컬러의 슈트를 입고 카메라를 응시하고 있다. 이때 형준은 자신의 귀를 가리키며 피어싱을 자랑해 깜찍한 면모를 드러냈다. 세림은 은은한 미소를 띠며 손하트 포즈를 취해 러비티를 '심쿵'하게 했다.

한편 세림, 형준의 소속 그룹 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 24일 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'를 발매했다.

타이틀곡 '플레임'은 한계를 시험하듯 격렬한 파워로 무장한 어반 힙합 장르의 트랙으로, 역동적인 멜로디 라인과 멤버들의 당찬 메시지가 특징인 노래다. 특히 파워풀한 사운드를 아우르는 보컬과 랩 라인, 한층 진화한 크래비티 멤버들의 팀워크가 인상적이다.

크래비티는 지난 28일 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 'Flame(플레임)'으로 컴백 신고식을 마쳤으며, 오늘(29일) MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 컴백 무대를 가진다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] 크래비티 공식 SNS