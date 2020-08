[단독] 블랙핑크 'Ice Cream', 아리아나 그란데+셀레나 고메즈 손잡고 글로벌 정조준(종합)

[OSEN=김은애 기자] 블랙핑크가 팝스타 셀레나 고메즈와 협업한 'Ice Cream'으로 폭발적인 반응을 얻고 있다. 여기에 아리아나 그란데가 곡작업에 참여했다는 사실이 알려지면서 더욱 많은 관심이 쏟아지는 상황.

블랙핑크는 28일 오후 1시(한국시간) 각종 음악사이트를 통해 셀레나 고메즈와 협업한 신곡 'Ice Cream'을 발표했다. 셀레나 고메즈의 K팝 참여 및 뮤직비디오 출연은 이번이 처음. 일명 '셀핑크'라 불리는 이들은 평소 서로의 팬으로 알려져 이목을 집중시켰다.

'Ice Cream'은 심플한 리듬과 경쾌한 사운드가 돋보이는 곡으로 아이스크림이라는 제목처럼 무더운 여름에 최적화된 팝 장르의 곡이다. 블랙핑크는 'Ice Cream'을 통해 기존 히트곡 'Kill This Love’나 'How You Like That'과 색다른 모습을 보여줘 단연 귀를 사로잡는다.

블랙핑크와 셀레나 고메즈는 "너무 좋아보여, 너무 달콤해보여(Look so good yeah look so sweet)" "가장 차가운 키스, 그래서 그는 날 아이스크림이라 부르지(Coldest with this kiss so he call me ice cream)" "얼음이 있는 바로 그 냉장고에서 날 잡아(Catch me in the fridge right where the ice be)" "내 손목 위 다이아몬드, 그래서 그는 날 아이스크림이라 부르지(Diamonds on my wrist so he call me ice cream)" "아이스크림 칠링 아이스크림 칠링(Ice cream chillin’ chillin’ Ice cream chillin’)" 등의 가사를 통해 남다른 스웨그를 뽐내며 강렬한 중독성을 선사한다. '겉으로는 차가워 보이지만 알고 보면 달콤하다'는 의미를 아이스크림에 비유, 톡톡 튀는 멜로디로 풀어냈다.

특히 'Ice Cream'을 만든 프로듀서 군단도 화려하다. 블랙핑크 데뷔 때부터 지금까지 모든 곡을 책임져 온 YG 더블랙레이블의 수장 TEDDY를 비롯해 24, 그리고 아리아나 그란데 등 여러 팝스타의 히트곡을 배출한 Tommy Brown과 Mr. Franks 등이 뭉쳤다.

여기에 음원사이트에 등록된 곡 상세정보를 확인한 결과 'Ice Cream'에는 아리아나 그란데가 음악작업에 참여해 눈길을 끈다. 아리아나 그란데는 발표곡마다 빌보드 차트 정상을 뒤흔드는 미국 싱어송라이터다.

아리아나 그란데는 'Ice Cream' 공개 전부터 자신의 SNS 등을 통해 기대감을 드러내왔다. 그는 블랙핑크가 'Ice Cream' 신곡 발표를 처음 알렸을 때부터 SNS에 ‘좋아요’를 누르는가하면, “이 팀이 자랑스럽고 너무 기대된다. 이 팀과 이 여성들을 너무 사랑해”라고 응원메시지도 남겼다.

그만큼 'Ice Cream'은 발매와 동시에 글로벌 팬들의 큰 관심을 얻고 있다. 함께 베일을 벗은 'Ice Cream' 뮤직비디오도 가파르게 조회수가 상승하고 있으며 국내외 차트에서도 호성적이 점쳐지고 있다. 뮤직비디오 속 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 비주얼에 대해서도 호평이 쏟아지고 있는 상황. 이가운데 과연 블랙핑크의 'Ice Cream'은 과연 전 세계 음악시장을 어떻게 뒤흔들지 지켜볼 일이다. /misskim321@osen.co.kr