[OSEN=김은애 기자] 원어스가 훈훈한 비주얼을 뽐냈다.

원어스는 28일 오후 공식 SNS에 "잠시 후 5시, 멋짐이 폭발하는 원어스의 무대가 준비되어 있으니 우리 투문 여러분 KBS2 뮤직뱅크 본방사수 부탁드립니다" ;라는 글과 사진을 게재했다.

해당 사진에선 원어스 멤버들이 화이트 셔츠와 블랙 팬츠를 입고 포즈를 취하고 있다. 특히 멤버들의 또렷한 이목구비와 고혹적인 분위기가 돋보인다.

한편, 원어스는 신곡 'TO BE OR NOT TO BE(투비 오어 낫투비)' 활동을 이어간다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 원어스 SNS