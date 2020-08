[아무튼, 주말] '인터스텔라' 감독의 야심이 폭발했다 외

[saturday's pick]

워너브러더스코리아

영화 | 테넷



영화를 보면서까지 두뇌를 쓰고 싶지 않다면 피해도 좋다. 하지만 '플롯의 마술사'가 설계한 지적 실험을 즐기는 이들이라면 마스크를 끼고서라도 'N차 관람'을 이어 갈 것 같다.



영화 '테넷'은 '메멘토' '인셉션' '인터스텔라' 등에서 꾸준히 시간이라는 주제에 천착해왔던 크리스토퍼 놀런 감독의 야심이 폭발한 작품이다. 20년간 아이디어를 품어왔고 6년에 걸쳐 쓴 시나리오를 노벨물리학상 수상자 킵 손이 감수했다. 한 번 보고 이해하기란 불가능에 가깝다.



첩보 요원 프로타고니스트(존 데이비드 워싱턴)는 제3차 세계대전을 막으라는 임무를 받는다. 문제는 인류를 파멸시키려는 세력이 미래에 존재하며 시간을 거스르는 기술 '인버전'을 손에 쥐고 있다는 것. 이들과 결탁한 무기 밀매상은 '인버전'이 적용된 무기를 미래에서 현재로 들여온다. 주인공은 단서를 하나씩 찾아가며 '인버전'의 실체에 다가간다.



시간은 한 방향으로 흐른다는 통념을 부수며 놀라운 시각적 체험을 선사한다. 단순히 타임머신을 타고 과거로 이동하는 것이 아니라 물리학 법칙을 뒤집어 시간을 거스른다. 영상을 되감기 하듯 사람들은 뒤로 걷고, 벽에 박혔던 총알이 총구로 되돌아 날아온다. 도로 위에서 거꾸로 질주하는 차와 벌이는 추격전은 경이롭기까지 하다.



예산 2억달러(약 2400억원)의 대작. 영화에서 CG를 최소화하는 놀런 감독답게 비행기가 격납고를 들이받는 장면 등 대부분을 실제로 촬영했다. 조금만 더 친절했더라면 하는 아쉬움은 남지만, 미리 겁먹을 필요는 없다. '인버전'을 보고 어리벙벙해하는 주인공에게 건네는 영화 속 대사처럼 "이해하지 말고 그냥 느껴"야 한다.





뮤지컬 | '어쩌면 해피엔딩'



헬퍼봇 ‘올리버’는 버려진 낡은 아파트에서 매달 배달되는 재즈 잡지를 읽으며 인간 친구 ‘제임스’를 기다린다. 부품 생산도 중단되고, 우체부도 늙어가고…. 서서히 죽어가던 평온한 일상. 복도 건너편 집 헬퍼봇 ‘클레어’가 충전기 고장 때문에 올리버 집 문을 두드리며 둘의 일상이 엮인다.



모든 살아있는 것들은 같은 결말을 향한다. 천천히 혹은 급하게. 그렇다고 누군가의 문을 두드리는 일이, 그 누군가에게 문을 열어주는 일이 무의미하지는 않을 것이다. 두 로봇이 노래하듯 “살피지 않은 화분처럼 시들고/ 견고한 슬픔에 망가뜨려져도/ 사랑이란 바보같이 한 사람만 내내 떠올리게 되는 것.” 대학로 예스24스테이지 1관에서 다음 달 13일까지.





음반 | BTS '다이너마이트'



“오늘 밤 나는 별들 속에 있어. 내가 불을 지펴 밤을 빛내는 걸 지켜봐(Cause I, I, I’m in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight).”



유럽챔피언스리그(UCL)에서 우승한 독일 ‘바이에른 뮌헨’ 공식 트위터에 올라온 글이다. ‘방탄소년단’의 신곡 ‘다이너마이트’. UCL 트로피를 들어 올린 뮌헨이 BTS 노래로 기쁨을 표현한 것이다. ‘다이너마이트’는 듣기만 해도 신나는 멜로디와 유쾌한 가사, 디스코 리듬으로 긍정 에너지를 느낄 수 있다. 뮤직비디오는 유튜브 공개 후 24시간 만에 1억110만 뷰를 넘겨 최다 조회 수 신기록을 세웠다.





전시 | 임동식展



화가 임동식(75)씨는 이를테면 자연인이다. 1981년 국내 첫 자연미술운동그룹 ‘야투(野投)’를 결성하고 본격 자연미술을 시작했다. 강에 떠내려온 폐목을 다시 세우며 “일어나”라고 말하고 돌멩이에 “올라가”라고 대화를 건네는 식으로, 자연을 예술적 원천 삼아 퍼포먼스를 벌이고 사진과 그림으로 남겼다. 독일 유학 후 충남 공주 원골마을에 터를 잡았다. 손수 집을 짓고, 텃밭을 가꾸고, 산토끼를 키우며 자연율(自然律)에 다가갔다.



그의 50년 몸짓과 붓질이 담긴 개인전이 서울시립미술관 서소문 본관에서 11월 22일까지 열린다. 회화·아카이브 등 300여 점이 전시된다. 코로나 사태로 미술관이 휴관해, 당분간 인스타그램 등 소셜미디어로 관람해야 한다.





클래식 | 빨간 바지



“오페라 ‘빨간 바지’는 부동산 투기로 막대한 이익을 챙긴 사람들의 이야기를 들으면서 나도 그들처럼 되고 싶다는 생각이 드는 것을 애써 외면하고 있는 바로 우리 이야기다.”(작곡가 나실인)



국립오페라단이 29일 오후 3시 국립극장 달오름극장에서 창작 오페라 ‘빨간 바지’를 선보인다. 나실인이 작곡하고 윤미현이 대본을 쓴 이 오페라는 1970~1980년대 서울 강남, 일명 ‘빨간 바지’라 불리는 인물을 중심으로 그려낸 블랙 코미디. 다만 코로나 재확산으로 무관중 영상공연으로 바뀌어 이날 공연은 KBS 1TV를 통해 다음 달 8일 오전 1시에 1부, 이튿날인 9일 오전 1시엔 2부를 나눠서 볼 수 있다. 1588-2514