제주 유나이티드, '찾아가는 축구교실' 진행

코치 2명 또는 제주 선수 2명이 학년별 레벨 맞춰 축구 클리닉

제주유나이티드 찾아가는 축구교실. /제주유나이티드 제공

제주유나이티드(이하 제주)가 함께하는 'with' 캠페인이 새로운 꿈과 희망의 싹을 틔우기 위한 '찾아가는 축구교실'을 진행한다.



제주 선수단은 최근 득점할 때마다 두 손을 모아 알파벳 'W'를 만드는 'W세리머니'를 선보이고 있다. W세리머니는 모기업인 SK가 진행하는 'With 캠페인'의 첫 글자에서 나왔다. 8월부터 1년간 총 50명의 아이를 대상으로 맞춤형 방문 교육을 제공하고 이에 대한 사회적 관심을 촉구하기 위한 'with' 캠페인을 시작했다.



'찾아가는 축구교실'은 도내 지역아동센터 10개소와 초·중·고 학생을 대상으로 전문코치 2명 또는 제주 선수 2명이 학년별 레벨에 맞는 축구클리닉과 진로 Q&A를 진행한다. 매회 기념품(운동화 가방)도 증정한다. 지난 13일 삼육아동지역센터를 시작으로 18일 안덕지역 아동센터, 19일 비전지역 아동센터, 20일 한사랑지역 아동센터를 방문했으며 9월과 10월에도 진행될 예정이다.



제주 관계자는 "이번 행사와 같은 지역밀착 활동을 통해 사회적 가치 창출뿐만 아니라 어린이 비만율 감소, 건강한 신체, 건강한 여가문화 창출에도 큰 도움이 될 것"이라고 말했다. 자세한 내용은 제주유나이티드 홈페이지에서 확인할 수 있다.