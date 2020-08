"서로의 팬" 블랙핑크X셀레나 고메즈, 'Ice Cream'으로 만들 환상 시너지[블핑 컴백①]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 블랙핑크와 팝스타 셀레나 고메즈의 특급 컬래버레이션이 마침내 오늘 베일 벗는다.

셀레나 고메즈가 참여한다는 소식에 전세계 팬들을 설레게 한 블랙핑크의 신곡 'Ice Cream'은 미국 동부 기준으로 오늘(28일) 0시, 한국 시간으로는 이날 오후 1시 발매될 예정이다.

블랙핑크와 셀레나 고메즈의 만남은 누구도 쉽게 예상하지 못한 조합. 현재 세계적으로 가장 핫 한 여성 아티스트 중 하나인 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 협업 소식은 그 자체만으로 큰 반향을 불러일으켰다. 팝스타 아리아나 그란데 역시 최근 자신의 SNS에 블랙핑크의 'Ice Cream' 디지털 싱글 커버를 게시하며 “이 팀이 자랑스럽고 너무 기대된다. 이 여성들을 정말 사랑한다”고 응원하기도.

인스타그램 팔로워 수만 약 1억 8천 600만명에 달하는 셀레나 고메즈는 엔터테인먼트뿐 아닌 패션·뷰티 등 다양한 분야의 트렌드를 이끄는 핫한 스타. 블랙핑크 역시 유튜브 채널 구독자 수 전 세계 여성 아티스트 1위로, 'How You Like That' 뮤직비디오로 기네스 월드 레코드 총 5개 부문에 공식 등재되는 등 뜨거운 인기를 자랑하고 있는 만큼, 두 아티스트들이 함께 작업한 신곡 'Ice Cream'을 향한 전세계 음악팬들의 기대가 하늘을 치솟고 있는 것도 당연지사.

앞서 공개된 블랙핑크 멤버들과 셀레나 고메즈의 영상 통화 영상에서도 이들의 남다른 케미가 돋보였던 바. 로제는 "작업을 함께 해서 너무 기쁘다. 우리는 아주 오래전부터 당신(셀레나 고메즈)의 팬이었다"고 말했고, 지수·제니·리사 역시 이에 크게 호응하며 공감했다. 셀레나 고메즈 역시 "나도 여러분의 팬이었다. 함께하게 돼 정말 꿈같다"고 화답하며 훈훈함을 더했다.

셀레나 고메즈가 참여한 블랙핑크의 신곡 'Ice Cream'은 무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악. 앞서 블랙핑크가 보여줬던 여전사 이미지와는 180도 다른 청량하고 사랑스러운 매력이 듬뿍 묻어나는 곡이 될 것 으로 보인다.

앞서 공개된 여러 티저 영상에서 짧게 공개된 음악에서는 경쾌하면서도 청량한 사운드가 단숨의 귀를 사로잡아 완곡에 대한 궁금증을 더하고 있다. 특히 셀레나 고메즈가 'Ice Cream' 음원 뿐만 아니라 뮤직비디오에도 참여하며 더욱 팬들의 기대를 모으고 있다.

이처럼 오랜만에 하이틴 영화 속 주인공 같은 상큼 발랄한 매력으로 돌아온 블랙핑크가 셀레나 고메즈와 어떤 환상의 시너지를 만들어 낼지 전세계 팬들의 관심이 집중되고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트