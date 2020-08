슈퍼주니어-D&E, ‘BAD BLOOD’ 트랙리스트 공개 '동해 작곡·은혁 작사'

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 9월 3일 컴백을 앞둔 슈퍼주니어-D&E가 미니 4집 앨범 트랙리스트를 공개, 신보에 대한 기대감을 높였다.

오늘(28일) 오전 10시 슈퍼주니어 공식 SNS에는 슈퍼주니어-D&E의 네 번째 미니앨범 'BAD BLOOD'(배드 블러드) 트랙리스트가 업로드 됐다. 그중 1번 트랙이자 타이틀 곡인 'B.A.D'(배드)는 일렉트로닉 힙합 장르의 노래로, 아름다운 그녀의 모습을 'BAD'라는 반어법을 통해 가사로 표현했다.

이외에도 이번 앨범에는 'Contact'(콘택트), '오늘이 지나고 나면 (To you, Tomorrow)', 'Change (變花)'(체인지), 'Off Line'(오프라인) 등 총 5 트랙이 수록됐다.

답답한 일상이 지속되는 요즘 신나는 노래와 춤이 끊어졌던 우리를 다시 연결해 줄 것이라는 가사가 담긴 'Contact', 락 발라드 장르의 '오늘이 지나고 나면 (To you, Tomorrow)', 묵직하고 리드미컬한 Lo-Fi 힙합 'Change (變花)', 그루비한 리듬과 캐치한 멜로디가 중독성 있는 'Off Line'까지 미니 4집에서는 한층 깊어진 슈퍼주니어-D&E의 음악 세계를 만날 수 있다.

특히 타이틀 곡 'B.A.D'는 멤버 동해의 자작곡이며, 은혁 역시 수록곡 '오늘이 지나고 나면 (To you, Tomorrow)' 작사에 참여해 완성도를 더했다.

'나쁜 남자'로 변신한 슈퍼주니어-D&E의 미니 4집 전곡 음원과 타이틀 곡 'B.A.D' 뮤직비디오는 오는 9월 3일 오후 6시 정식 공개된다.

