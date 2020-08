[공식] 샤이니 태민, 타이틀곡 '크리미널'…극한의 '듣는 스릴러'

[스포츠조선 백지은 기자] 9월 7일 컴백하는 샤이니 태민의 정규 3집 '네버 고나 댄스 어게인 : 액트 1, 이하 액트 1' 트랙리스트가 공개됐다.

오늘(28일) 0시 태민 공식 홈페이지 및 각종 SNS 샤이니 계정을 통해 공개된 포스터와 무드 클립에는 정규 3집 '액트1'의 트랙리스트가 담겨 있어 컴백 기대감을 높였다.

이번 앨범에는 타이틀 곡 '크리미널'을 비롯해 '일식 (Black Rose)', '스트레인저스', '해몽 (Waiting For)', '클락워크(Clockwork)', '저스트 미 앤드 유(Just Me And You)', '네모 (Nemo)', 일본 발표곡 '페이머스(Famous)' 한국어 버전, 프롤로그 싱글로 선보인 '투 키즈(2 KIDS)'까지 총 9곡이 수록되어 있어 태민의 다채로운 음악 색깔을 만날 수 있다.

특히, 타이틀 곡 '크리미널'은 긴장감 넘치는 리듬과 뉴트로한 사운드가 어우러진 신스웨이브 장르의 곡으로, 벗어나고 싶어도 벗어날 수 없는 상대의 치명적인 매력을 '스톡홀름 신드롬'이라는 소재로 콘셉추얼하게 녹여낸 가사에 태민의 관능적인 보컬이 더해져, 마치 하나의 영화를 보는 듯한 느낌을 자아낸다.

더불어 태민은 솔로 가수로서 매 음악마다 독보적인 아이덴티티를 담은 무대로 일명 '무브병', '원트병' 신드롬을 일으키며 원톱 퍼포머다운 면모를 입증한 만큼, 신곡 '크리미널'로 보여줄 강렬한 퍼포먼스와 무대가 더욱 기대를 모은다.

'액트1'은 9월 7일 오후 6시 플로, 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.

