데이식스(Even of Day), 유닛 앨범 샘플러 공개..."어떤 시련도 함께 견딜 우리"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 첫 유닛 앨범 발매를 앞둔 DAY6 (Even of Day)(데이식스 (이븐 오브 데이)가 앨범 샘플러를 공개했다.

28일 0시 업로드된 영상에는 새 앨범 'The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart'(더 북 오브 어스 : 글루온 - 낫띵 캔 테어 어스 어파트, 이하 'The Book of Us : Gluon')에 수록된 7개 트랙의 하이라이트가 담겨있다.

짧은 맛보기 음원임에도 불구하고 Young K(영케이), 원필, 도운으로 구성된 유닛 DAY6 (Even of Day)의 감성이 농축되어 있어 귀 호강을 안겼다.

DAY6 (Even of Day)는 새 음반 전곡 작사, 작곡에 참여해 거부할 수 없는 강력한 이끌림을 음악으로 풀어냈다.

특히 Young K는 타이틀곡 '파도가 끝나는 곳까지'를 포함해 'Landing -Intro- (with DENIMALZ 3)'(랜딩 -인트로- (위드 데니멀즈 3)), '그렇게 너에게 도착하였다 (Landed)', 'Ocean -Interlude 1- (with DENIMALZ 3)'(오션 -인터루드 1- (위드 데니멀즈 3)), 'Forest -Interlude 2- (with DENIMALZ 3)'(포레스트 -인터루드 2-(위드 데니멀즈 3)), '땡스 투 (Thanks to)', 'To be continued -Outro- (Sung by DENIMALZ 3)'(투 비 컨티뉴드 -아우트로- (성 바이 데니멀즈 3))까지 총 일곱 트랙의 작사에 참여해 뛰어난 음악적 역량을 과시했다.

타이틀곡 '파도가 끝나는 곳까지'는 시련과 풍파가 직면해도 함께 견디자는 바람을 담은 노래다. "잔잔한 날도 가끔은 일렁이는 날도 네가 있어 준다면 어떤 날이 와도 어떤 파도도 견딜게"라는 가사에 달달한 목소리가 입혀져 완곡에 대한 기대감을 증폭시켰다.

DAY6 (Even of Day)는 새 음반에 'Intro'(인트로), 'Interlude'(인터루드), 'Outro'(아우트로) 등 전자음을 강조한 트랙을 삽입해 색다른 시도를 꾀했다.

이들은 새 앨범에 DAY6를 캐릭터화한 데니멀즈(DENIMALZ)를 이용해 데니멀즈 3가 미지의 공간을 탐험하는 여정을 그려냈다. 멤버들은 위 트랙에 대해 "앨범 콘셉트를 처음 잡을 때부터 데니멀즈의 등장을 염두에 두고 있었다. 캐릭터를 봤을 때 목소리가 연상될 수 있도록 녹음에 신경 썼다"라고 설명했다.

이외에도 DAY6 (Even of Day)의 감수성을 엿볼 수 있는 수록곡들로 앨범 만족도를 높였다.

'그렇게 너에게 도착하였다 (Landed)'는 인연을 마주하고 느끼게 된 가슴 벅찬 감정을 노래한다. 6번 트랙 '땡스 투 (Thanks to)'는 진정한 사랑을 베풀어 준 사람들에게 보내는 감사함을 가사에 녹여냈다. 마지막으로 앨범 샘플러에는 새 앨범 재킷 촬영 현장에서 포착한 비하인드도 담겨 있어 보는 재미까지 배가했다.

한편, DAY6 (Even of Day)의 신보 'The Book of Us : Gluon'은 오는 31일 오후 6시 베일을 벗는다. 발매 당일(31일) 오후 5시 네이버 V LIVE(브이 라이브)에서 카운트다운 라이브를 진행하고 신곡 발표와 동시에 멜론 스테이션 '오늘음악'을 통해 앨범 이야기를 오픈한다.

