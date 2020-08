코로나 완치됐는데 눈썹 빠지고, 발가락엔 붉은 반점

英 영구진이 밝힌 코로나 후유증 16가지



코로나 바이러스에 감염됐다가 회복한 이들 가운데 80%는 탈모와 불면증, 환각 등 16가지 유형의 후유증을 겪는 것으로 조사됐다고 영국 타블로이드지 더선이 영국 노스 브리스톨 국립의료원 연구원 연구를 인용해 26일(현지 시각) 보도했다.





그레이스라는 한 영국 여성은 코로나 바이러스를 이겨낸 뒤 탈모 증세가 나타나자 머리를 밀었다./더선



더선은 최근 실시된 설문조사를 인용해 코로나 바이러스를 이겨낸 환자 가운데 4명 중 1명은 탈모 증세를 호소하고 있다고 설명했다. 이런 탈모 현상은 두피에서만 나타나는 것이 아니라 눈썹이나 기타 신체 체모(體毛)가 빠지는 경우도 있다고 한다.



발가락이 벌겋게 부어오르는 ‘코로나 발가락’(Covid toe)과 시간·장소·방향을 제대로 인식하지 못하는 방향감각 상실도 후유증으로 소개됐다. 섭씨 38도가 넘는 고온(高溫) 증상, 설사, 탈진, 흉통(胸痛), 불면증, 환각도 코로나 바이러스에서 회복된 사람들이 겪는 질환으로 나타났다. 이 외에도 오한, 방향 감각 상실, 주의력 상실, 심박수가 빨라지는 빈맥(頻脈), 부정맥 등의 증세도 있었다고 더선은 전했다.



◇다음은 더선이 공개한 16가지 코로나 후유증 유형.



△탈모(Hair loss) - 회복된 사람 4명 중 한 명꼴로 나타남. 두피 외에 눈썹 같은 다른 부위에서도 나타날 수 있음.

△고열(High temperature) - 코로나 감염 때 나타난 고열이 회북 후에도 계속됨.

△설사(Diarrhoea) - 감염 때 나타나는 증상 중 하나지만 회복 후에도 나타남.

△탈진(Exhaustion) - 신체적, 정신적 탈진이 올 수 있음.

△흉통(Chest pain) - 계단을 오르거나 걸어갈 때 가슴에 통증을 느낄 수 있음.

△불면증(Insomnia) - 코로나 바이러스를 겪는 과정에서 스트레스를 받아 나타날 수 있음.

△환각(Hallucination) - 회복 후 환각을 느끼는 사람이 있음.

△코로나 발가락(Covid toe) - 발가락이 벌겋게 부어오르는 반점상 구진(maculopapule). 주로 확진 아동에게 나타나지만 회복된 환자에게서도 간혹 보이고 있음.

△오한(Chills) - 회복 후 이유 없이 오한으로 몸이 떨리는 수가 있음.

△방향감각 상실(Disorientation)- 혼란, 불안으로 인해 시간, 장소, 방향, 사람 등 주변 환경을 제대로 인식하지 못하는 경우.

△인지기능 문제(Cognitive problems) - 기억력, 집중력, 이해력이 떨어짐.

△호흡곤란(Breathing issues) - 숨이 가빠질 때가 있음.

△근육통/몸살(Muscle or body aches) - 의자에서 일어나는 것 같은 간단한 동작이 어려워질 수 있음.

△빈맥(A heart rate of more than 10 0 beats a minute·Tachycardia) - 가만히 있을 때 맥박이 1분에 100번 이상 뛰는 경우가 있음.

△구토(Vomiting) - 감염 중에 나타나기도 하는 오심/구토가 회복 후에도 계속될 수 있음.

△부정맥(Arrhythmia) - 심박동 리듬이 빠르거나 느리거나 아니면 맥박이 중간중간 끊어지는 등 여러 형태의 부정맥이 올 수 있음.