연속 우승 노리는 이태희, 헤지스골프 KPGA 오픈 1R 5언더파

이태희

2주 연속 우승을 노리는 이태희가 헤지스골프 KPGA오픈 with 일동레이크골프클럽(총상금 5억원·우승상금 1억원)을 상위권으로 시작했다.



이태희는 27일 경기 포천 일동레이크골프클럽(파72·7209야드)에서 열린 대회 1라운드에서 5언더파 67타를 쳤다.



보기 없이 버디만 5개 솎아낸 이태희는 정재현 등과 공동 7위 그룹을 형성했다. 공동 선두 이원준, 고군택과 2타차다.



지난 23일 끝난 GS칼텍스 매경오픈에서 시즌 첫 승이자 사상 첫 연패에 성공한 이태희는 첫 다승과 연승을 향한 순조로운 출발을 알렸다. 2006년 투어에 뛰어든 이태희는 아직 한 시즌 2승 이상을 거둔 적이 없다.



KPGA의 연속 우승자는 2014년 ‘바이네르-파인리즈 오픈’과 ‘KJ C HOI INVITATIOANL presented by CJ’를 연이어 제패한 박상현 이후 5년 10개월째 나오지 않고 있다.



만 21세로 올해부터 본격적으로 KPGA 무대에 뛰어든 고군택은 7언더파로 이원준과 리더보드 최상단을 장식했다. 고군택은 "오늘은 찬스를 놓치지 않았다. 2라운드 때도 기회를 잡으면 무조건 사수하겠다"고 각오를 다졌다.