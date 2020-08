"하나의 카드만 써도 두 카드 혜택"… 'LOCA 시리즈' 출시

롯데카드

롯데카드의 'LOCA(로카)' 시리즈는 하나의 카드만 사용해도 두 카드의 혜택을 누릴 수 있는 '세트(Set) 카드' 시스템을 적용했다. /롯데카드 제공

롯데카드가 새로운 상품 라인업인 'LOCA(로카) 시리즈'를 출시했다. 'LOCA 시리즈'는 모든 곳에서 할인 및 적립을 받을 수 있는 범용 혜택 카드 'LOCA 카드' 3종과 자주 이용하는 곳에서 더 큰 할인을 받을 수 있는 맞춤형 혜택 카드 'LOCA for 카드' 5종으로 구성되어 있다.



이번 상품은 업계 최초로 '세트(Set) 카드' 시스템을 적용한 것이 특징이다. 이는 고객이 하나의 카드만 사용해도 두 카드의 혜택을 누릴 수 있게 한 제도다. 'LOCA 카드' 1종과 'LOCA for 카드' 1종을 발급받으면 두 카드의 지난달 실적을 합산해 한 카드의 실적만 달성해도 두 카드의 혜택을 모두 누릴 수 있다. 둘 중 어떤 카드를 이용하더라도 'LOCA 카드'의 범용 혜택과 'LOCA for 카드'의 맞춤형 혜택 중 고객에게 더 큰 혜택을 롯데카드가 알아서 계산해 제공해 준다. 때문에 고객은 과거처럼 카드별 실적 조건을 복잡하게 계산할 필요가 없다. 할인받은 실적이 지난달 실적에 포함되는 것도 장점이다. 향후 금융서비스 이용 실적도 카드 이용실적에 포함시켜 고객이 받을 수 있는 카드 혜택을 극대화할 계획이다.



'LOCA 시리즈' 고객 대상으로 빅데이터를 통해 소비패턴을 분석해 맞춤정보를 제공하는 '카드 매니저' 서비스도 선보인다. 이달에 받고 있는 혜택을 카드별/업종별로 구분해 보여주고, 실적 달성을 위해 남은 금액과 월별/업종별 소비패턴 분석, 시간대와 이용금액에 따른 개인화된 할인 정보와 혜택을 메시지로 안내 해 준다.



롯데카드는 향후 고객의 편리한 자금 융통을 위한 신개념 스마트 카드론(장기카드대출) '마이너스 카드'도 선보일 계획이다. 마이너스 카드는 은행의 마이너스 통장(신용한도대출)처럼 약정 기간 및 한도 내에서 고정된 이자율로 자유롭게 이용 및 상환이 가능하다. 수시로 쓰고 갚아도 대출건수는 1건으로 잡히기 때문에 개인 신용도에 대한 부담도 덜 수 있다.