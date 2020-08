'컴백 D-1' 블랙핑크의 특별한 'Ice Cream'..셀레나고메즈와 특급 콜라보

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 블랙핑크가 셀레나 고메즈와 함께한 신곡 'Ice Cream'으로 글로벌 음악팬들의 마음을 사르르 녹일 준비를 마쳤다.

YG엔터테인먼트는 27일 오후 1시 공식 블로그에 블랙핑크 4인 모습이 담긴 'Ice Cream' D-1 포스터를 게재, 딱 하루 앞으로 다가온 이들의 월드와이드 컴백을 알렸다.

포스터 속 블랙핑크 멤버들은 생기 있는 표정과 눈빛으로 눈길을 사로잡았다. 또한 달콤한 분위기의 아이스크림 배경과 잘 어울리는 컬러풀한 의상을 완벽 소화, 각각의 매력으로 상큼하고 로맨틱한 면모를 뽐냈다.

블랙핑크는 앞서 이날 오전 'Ice Cream' 뮤직비디오 티저를 공개해 음악팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 'Ice Cream' 음원뿐 아닌 뮤직비디오에도 셀레나 고메즈가 참여했다는 소식은 글로벌 팬들 사이에서 큰 화제를 모았고, 이번 역대급 콜라보레이션의 진정성과 음악적 완성도를 기대하게 했다.

YG는 그간 'Ice Cream' 티저 콘텐츠 프로모션을 최소화하면서 철저한 보안을 유지해왔다. 오직 "무더운 한여름에 잘 어울리는 매우 시원한 음악"이라고 설명하며 블랙핑크의 기존 히트곡 'Kill This Love'나 'How You Like That'과의 차별화를 예고했다.

블랙핑크의 'Ice Cream'은 미국 동부 기준으로 8월 28일 0시, 한국 시간으로는 같은날 오후 1시 발매된다. YG와 세계 최대 음악 그룹 유니버셜 뮤직이 합작해 글로벌 음악 시장을 정조준한 곡인 만큼 어떤 반향을 일으킬지 주목된다.

jyn2011@sportschosun.com