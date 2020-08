[윤희영의 News English] 폭염 속 차 안에 아이를 놔두고 내리지 않으려면…

'hot car death', 콩글리시가 아니다. 뜨거운 날씨에(in the hot weather) 자동차 뒷자리에 남겨진(be left behind in the back seat) 어린아이가 열사병으로 사망하는(die of heat stroke) 경우를 뜻하는 용어다.



장마철(rainy season)이 지나고 본격적인 폭염(full-fledged heat wave)이 시작되면서 'hot car death'에 대한 주의가 요구되고 있다. 미국에선 한 해에 수십 명의 어린아이가 이런 사고로 목숨을 잃는다(lose their lives). 우리나라에서도 간혹 이런 불상사(unfortunate incident)가 일어나곤 한다.





이런 돌발 사고를 예방할(prevent unexpected accident) 수 있는 방법은 없는 걸까. 미국에선 'Look before you lock'이라는 모토로 주의를 환기시키고 있다(call their attention to it). 철자가 비슷한 'look'(살펴보다)과 'lock'(잠그다)이라는 두 단어를 잇대어 '차 문을 잠그기 전에 반드시 차 안을 살펴보라'고 당부하는 표현이다.



어떻게 그런 어처구니없는 실수를 저지를(commit a preposterous mistake) 수 있느냐고 하지만, 다른 세상 얘기만은 아니다. 누구나 정신없이 바쁘거나(be on the go), 주의가 산만해져 있거나(be distracted), 평소 일상과 다른 변화가 생길(have a change from the usual routine) 경우엔 자칫 깜박할 수 있다.



만에 하나라도(by any possibility) 생길지 모를 이런 경우에 대비하려면 평소 주차할 때마다 차 뒷문을 한 번 열어보고(open the back door each time you park) 닫는 습관을 들이라고 한다. 버스·지하철에서 내릴 때 앉았던 자리를 한 번 뒤돌아보라는 것과 같은 얘기다.



차를 탈 때 아예 휴대폰이나 지갑(wallet), 핸드백이나 신분증(identification card)을 뒷자리 아이 옆에 놓아둔다. 목적지에 도착해(arrive at your destination) 이것들을 챙기려면 아이를 놓고 내릴 일이 없다. 또는 평소(at ordinary times) 뒷자리 유아용 좌석에 동물 인형을 놔두고(keep a stuffed animal in your baby's car seat) 다니다가 아기를 앉힐 경우엔 그 인형을 앞자리에 옮겨놔서 계속 아기 존재를 일깨워주게 한다. 휴대폰에 알람을 설정해놓는 것도 한 방법이다.



어린아이 몸은 어른에 비해 3~5배 빨리 열이 오른다고(heat up three to five times faster than an adult's does) 한다. 체온(body temperature)이 섭씨 40도가 되면 주요 신체 장기(major organ) 기능이 멈추기 시작하고(begin to shut down), 41도를 넘어서면 사망할 수 있다.



자동차 실내는 굉장히 빨리 뜨거워진다. 10분 만에 섭씨 6도 이상 올라가기도 한다. 창문을 빼꼼히 열어놔 봐야(crack windows) 소용없다. 그리 덥지 않은 기온에서도 위험하다. 햇볕이 쨍쨍 내리쬐는(beat down) 것도 아닌 흐린 하늘(overcast sky)에 섭씨 21도인데도 차 안에서 사망할 수 있다고 한다. 잠시든 잠깐이든 어린아이는 여하한 경우에도(under all circumstances) 절대 차 안에 홀로 남겨둬서는 안 된다.