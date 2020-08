[박진배의 공간과 스타일] [46] 캠퍼스 없는 미국 대학 유학 생활

얼마 전 뉴욕타임스에 '캠퍼스 없는 하버드대학이 무슨 가치가 있나?(What's the Value of Harvard Without a Campus?)'라는 사설이 실렸다. 수업이 온라인으로 전환되면서 월세가 비싼 대학 도시에서 아르바이트를 구할 수 없어 시골 부모님 집에 머물며 강의를 듣는 학생들, 태어나서 처음으로 집을 떠나 자유를 기대했던 신입생들의 실망과 같은 현 실태를 소개했다.





대학 생활은 지식 습득과 더불어 다양한 기회를 제공하는 사회적 환경을 인지하고 교수, 선후배, 동료들과 관계를 형성하는 과정이다. 거기에 더해서 미국 유학의 장점이라면 국내 대학보다 앞선 교육 시스템 속에서 거시적 안목으로 창조성과 비판성, 다양성과 포용의 질서를 배우는 경험일 것이다. 사실 유학 생활이라는 것이 강의실과 도서관, 기숙사를 무한 반복하는 단조로운 동선 속의 몇 년이기는 하다. 그래도 캠퍼스는 그 자체로 진리 탐구의 큰 동기 부여가 된다. 강의실, 도서관, 동아리, 스포츠 경기 등 대학은 모이는 기능을 바탕으로 만들어진 시스템이기 때문에 그렇다. 밤새워 공부한 후 새벽에 신선한 공기를 마시며 등교하는 느낌, 학교 앞 식당의 푸짐하고 별로 건강하지 않은 아침 식사, 캠퍼스에 머물기만 해도 느낄 수 있는 에너지는 가치를 따질 수 없는 소중한 경험이자 대학 생활의 유산이다. 이제 그런 자극은 없고 책상 앞에 컴퓨터 스크린만 있다. 혹시라도 이 생활을 4년간 계속한다고 생각하면 난감하다.



이맘때면 방학을 마친 유학생들이 돌아오는 시기다. 금년은 예외다. 대학은 6개월째 비어 있다〈사진은 FIT〉. 가까운 미래에 교육의 틀도 캠퍼스 생태계도 모두 바뀔 것이다. 교육 공급자로서 대학과 교수들도 이 변화를 인지하고 혁신을 위해 노력하고 있다. 하지만 단지 강의만 교실에서 디지털 환경으로 옮겨서는 실패할 것이다. 캠퍼스의 아날로그적 정서와 총체적 경험을 대신할 수 있는 프로그램 개발이 필요하다. 그런 능력이 있는 소수의 창의적이고 현명한 대학만이 미래 고등교육을 위한 장으로 존재할 것이다.