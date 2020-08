[단독]뉴질랜드 성추행 K외교관 "이러면 성희롱" 말하며 엉덩이 툭툭

본지, K외교관의 성추행 사건 해명 문서 입수



뉴질랜드에서 성추행 혐의를 받는 한국 외교관 K씨. /뉴스허브



뉴질랜드인 성추행 혐의를 받는 한국 외교관 K씨가 2017년 말 사건 당시 ‘성희롱(추행) 주의 사례’를 설명하면서 피해자 W씨의 엉덩이를 만졌던 것으로 26일 파악됐다. 주뉴질랜드 공관 차석이었던 K 외교관이 피해자의 신체를 접촉할 당시의 발언이 알려지기는 처음이다.



그간 외교부는 익명의 당국자를 내세워 “피해자 진술이 바뀌더라” “합의금을 요구하더라”며 피해자에게 불리한 정황을 언론에 피력하면서도 K 외교관의 혐의점에 대해선 ‘개인 정보 보호’ ‘무죄 추정의 원칙’을 대며 쉬쉬했다.



강경화 외교부 장관. 강 장관은 한국 외교관의 성 비위 사건으로 큰 논란이 일어난데 대해 문재인 대통령과 국민에게 사과를 하면서도 피해 당사자에게는 사과하지 못하겠다고 국회에서 밝혀 이상민 더불어민주당 의원의 강한 질책을 받았다. /연합뉴스



본지가 입수한 문건에 따르면, K 외교관은 2017년 11월 자신의 대사관 사무실에 부하 직원 W씨를 불러 컴퓨터를 봐달라고 한 뒤 그의 엉덩이에 손을 댔다. 그는 그러면서 “요즘 세상은 매우 조심스럽게 처신해야 한다. 왜냐하면 한국에선 이성 간에도 내가 당신 엉덩이를 이렇게 툭 치면 성희롱에 해당하기 때문”이라고 말했다. 성희롱에 해당하는 사례를 몸소 알려줄 의도로 같은 남성인 W씨의 엉덩이에 손을 대며 관련 설명을 했다는 것이다.



하지만 W씨는 이후 대사관 측에 “(K 외교관이) 컴퓨터 문제로 도와달라고 사무실로 불러놓고 갑자기 농담조(jokingly tone)로 성희롱을 하며 내 엉덩이를 움켜잡았다(grabbed me on the ass)”고 했다. 이에 K 외교관은 서면을 통해 “최근 공관에서 성희롱 교육을 하는 등 처신에 대한 조심성이 강조되고 있어 세상 처신을 잘해야 한다는 생각이 있는 터에, 이런 최근 상황을 농담 형식으로 이렇게(실제 행동을 하며) 전달하는 데 큰 문제가 없었다고 생각했다”고 해명했다.



성추행 혐의의 한국 외교관 K씨. /조선일보 DB



청와대는 이 같은 내용을 포함해 최근 한·뉴질랜드 정상 통화에서 이 문제가 거론된 경위 등을 조사해 외교부의 대처에 문제가 있다는 결과 보고서를 외교부에 이첩했다. 하지만 강경화 외교부 장관은 25일 국회 외통위에서 여야 의원들이 이 보고서와 관련한 질의를 하자 “그걸 지난 주말쯤에 받았는데 양이 너무 많아 꼼꼼히 다 읽지 못하고 결론 부분만 봤다”고 했다.



문재인 대통령이 지난 7월 28일 뉴질랜드 총리와 정상통화를 하는 모습. 문 대통령이 이 통화에서 저신다 아던 총리로부터 K외교관 성추행 사건에 대해 항의를 듣는 '국제적 망신'을 당했다. 강경화 외교부 장관은 이 정상 통화의 사전 의제 조율을 제대로 하지 못한 점을 시인하며 고개를 숙였다. /청와대



조태용 미래통합당 의원은 “외교부가 이런 식으로 청와대의 조사와 질책을 받은 것은 매우 이례적”이라며 “청와대 보고서라면 대통령의 무게가 실린 것인데, 그걸 장관이 제대로 읽지도 않는 데다 그런 상태로 국회까지 나왔다니 참 놀랍다”고 지적했다.