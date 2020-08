크리스탈X제시카, 시크함에 요정美까지…현실엔 없을 '정자매' 케미

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 에프엑스 크리스탈·제시카 자매가 명불허전 미모를 자랑했다.

크리스탈은 26일 자신의 인스타그램을 통해 "days with my half last summer(지난 여름 내 반쪽과의 날들)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 정자매의 여유로운 일상이 담겼다. 크리스탈과 제시카는 도도한 외모와 상반되는 러블리한 일상을 보내고 있는 모습. 정자매의 상큼미가 돋보인다. 현실 자매의 다정한 케미와 우열을 가릴 수 없는 미모도 눈길을 모은다.

한편, 크리스탈은 올해 방송되는 OCN '써치'에 출연한다. '써치'는 비무장지대에서 벌어진 미스터리한 실종과 살인사건, 그 비밀을 밝히기 위한 최정예수색대의 사투를 그린 밀리터리 스릴러다.

wjlee@sportschosun.com