홍정욱 드디어 움직이나, 산 오르는 사진으로 프사 교체

서울시장 출마설 확산

"그간 즐거웠습니다" 짧은 문장 올려



홍정욱 올가니카 회장의 페이스북에서 교체된 프론트 사진/홍정욱 페이스북

홍정욱 올가니카 회장은 26일 인스타그램에 "그간 즐거웠습니다. 항상 깨어있고, 죽는 순간까지 사랑하며, 절대 포기하지 마시길. 여러분의 삶을 응원합니다"라는 글을 올렸다.



홍 회장은 이와 함께 영문으로 "It's been a joy. Thank you.(그간 즐거웠습니다. 감사합니다)"란 짧은 문장도 올렸다. 홍 회장이 이 글에 첨부한 사진은 생수 한병을 든 채 높은 산을 오르기 직전의 자신의 모습이 담겼다.



홍정욱 올가니카 회장이 인스타그램에 올린 글/홍정욱 인스타그램

이 글 아래는 "서울시장 경선 참여하실듯" "홍정욱 서울시장 기다립니다" "드디어" "응원합니다"란 댓글이 수백개 달렸다.



‘홍정욱 수혜주’로 알려진 KNN은 26일 오후 2시33분 현재 주가가 전일대비 28% 폭등한 2770원을 기록 중이다.



미래통합당에서는 홍 회장을 서울시장 후보 '1군' 가운데 대표적 인물로 꼽아왔다.



홍 회장은 지난 24일에는 페이스북의 첫 화면 '프론트 사진'도 교체했다. 프사 교체는 통상 심경이나 일상에 변화가 있을 때 하는 경우가 많다.



홍 회장의 교체된 사진은 양복 차림에 입을 단호하게 다문 채 어딘가를 응시하는 모습이다. 이에 대해서도 네티즌들은 "홍정욱님 자유대한민국을 위해서 출마해달라" "대한민국도 고뇌가 깊다"는 댓글들을 달았다.