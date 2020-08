"내가 누군지 알아? 나 돈 많아"…맨유 주장의 '뇌물 시도' 결국 징역형

그리스 휴가 도중 폭행 사건 연루

폭행·뇌물공여 등 유죄… 집유 3년 판결



맨체스터 유나이티드 수비수 해리 매과이어./AP연합뉴스

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드의 주장이자 잉글랜드 대표팀 주전 수비수인 해리 매과이어(27)가 그리스에서 휴가를 보내던 중 폭행과 뇌물 공여 미수 등 혐의로 유죄 선고를 받았다. 잉글랜드 대표팀에서도 퇴출당했다.



영국 BBC는 25일(현지 시각) "매과이어가 그리스 법원에서 가중 폭행과 체포불응, 뇌물 공여 미수, 경찰관 폭행, 모욕 등의 혐의로 유죄 판결을 받았다"고 보도했다. 법원은 징역 21개월 10일을 선고했지만, 매과이어가 초범이고 죄가 무겁지 않다고 판단해 3년의 집행유예를 결정했다. 함께 기소된 일행 2명도 징역 13개월에 집행유예 3년을 선고받았다.



매과이어는 결백을 주장하며 즉시 항소하겠다고 밝혔다. 그는 "나는 우리의 무죄를 확신한다"며 "나와 가족, 친구들은 피해자"라고 주장했다.



◇"난 부자다, 돈 줄 테니 풀어달라” VS “네 커리어는 끝났다”



매과이어는 그리스 휴양지인 미코노스섬에서 가족·지인들과 휴가를 보내던 중 지난 21일 폭행 사건에 연루돼 현지 경찰에 체포됐다. 한 술집에서 다른 영국인 무리와 시비를 붙은 것으로 알려졌다. 매과이어 측 변호인은 알바니아인 남성 2명이 매과이어의 여동생 데이지에게 강간 약물(GHB)로 추정되는 약을 주면서 싸움이 벌어졌다고 진술했다.



매과이어 일행을 기소한 현지 검찰은 재판에서 매과이어와 친구들이 체포되며 경찰관들에게 폭언과 욕설을 반복하고 심지어 강하게 밀치는 등 폭행했다고 주장했다. 또 경찰서에 도착한 매과이어가 "내가 누군지 아느냐? 나는 맨유의 주장이고, 돈이 아주 많다. 돈을 줄 수 있다. 우릴 놓아달라"(Do you know who I am? I am the captain of Manchester United, I am very rich, I can give you money, I can pay you, please let us go)고 말했다고 했다.



그러나 매과이어의 변호사는 오히려 경찰관들이 "네 커리어는 끝났다"며 매과이어의 다리를 걷어찼다고 주장했다.



◇역대 최고 이적료 수비수…잉글랜드 대표팀에서도 '퇴출'



판결 직후 개러스 사우스게이트 잉글랜드 축구대표팀 감독은 매과이어를 대표팀 명단에서 제외했다. 사우스게이트 감독은 앞서 폭행 논란이 처음 알려졌을 때에도 9월 A매치 명단에 매과이어를 올렸으나, 법원 판결이 내려지자 결단을 한 것으로 보인다. 사우스게이트 감독은 "당사자와 대화를 나눈 뒤 모두를 위해 내린 결정"이라고 밝혔다.



매과이어는 지난해 8월 수비수로는 역대 최고액인 7830만파운드(당시 약 1160억원)의 이적료를 받고 맨유에 입단했다. 지난 1월부터는 팀의 주장으로 활약했다.