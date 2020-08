원어스, '라이브드' 초동 판매량 5만 5천장 돌파..5개월만 4배 '자체 최고'

[OSEN=김은애 기자] 원어스(ONEUS)가 새 미니앨범 'LIVED(라이브드)'로 초동 판매량 자체 기록을 경신했다.

국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트에 따르면, 원어스의 네 번째 미니앨범 'LIVED(라이브드)'는 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 5만 5857장을 기록했다.

이는 지난 3월 발표한 싱글 앨범 'IN ITS TIME(인 이츠 타임)'의 초동 1만 3028장 보다 4배 더 높은 기록으로, 역대 판매량 중 최고 성적이다.

특히, 원어스는 매 앨범마다 자체 초동 판매량을 경신하며 꾸준한 성장세를 기록, 데뷔 2년 차에 5만장을 돌파하는 기염을 토했다.

더욱이 원어스는 발매 첫날에만 2만 6천장의 판매고를 넘어서며, 일간 음반 차트 1위에 올라 막강한 팬덤 화력을 자랑했다.

이처럼 원어스는 뛰어난 실력과 독창적인 콘셉트를 바탕으로 국내외 음악 팬을 사로잡으며 대세 보이그룹으로서 가능성을 입증했다.

원어스의 새 미니앨범 'LIVED'는 주어진 운명에 순응하지 않고, 스스로 운명을 선택해 나가는 주체적인 모습을 담았다.

삶과 죽음의 경계에서 고뇌하는 모습을 원어스만의 파워풀한 퍼포먼스로 표현했으며, 탄탄한 서사와 어우러진 삶을 향한 멤버들의 비장하고 강렬한 의지가 호평을 얻고 있다.

타이틀곡 'TO BE OR NOT TO BE(투비 오어 낫투비)' 역시 비 극적인 운명 속 양자택일의 기로에 서 있는 위태로움을 담은 곡으로, 기존의 에너제틱한 퍼포먼스에 한층 성숙해진 면모를 더해 여섯 멤버의 성장을 한눈에 느낄 수 있다.

한편, 원어스는 오늘(26일) 오후 9시 유튜브에서 생중계되는 MBC 표준FM '아이돌 라디오'에 출연한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] RBW