"콘셉트 위해 면허 취득"..소리, 새 앨범 커버 최초 공개 '섹시+카리스마' [Oh!쎈 컷]

[OSEN=심언경 기자] 가수 소리가 새 앨범 커버 이미지를 공개하고, 강렬한 카리스마를 자랑했다.

소속사 몰레는 26일 공식 SNS 채널을 통해 소리의 새로운 싱글 커버 이미지를 최초로 공개하고, 소리의 컴백에 뜨거운 관심을 집중시켰다.

공개된 이미지 속 소리는 모터사이클 헬멧을 착용하고 매혹적인 눈빛을 발산하고 있다. 여기에 붉은 조명이 더해져 섹시하면서도 강렬한 분위기를 자아냈다. 소리의 날카로운 눈빛은 컴백에 대한 기대감을 높였다.

소리는 지난 21일 콘셉트 포토를 공개하고 공식적인 컴백을 알렸다. 컴백 확정 소식과 함께 소리는 범접할 수 없는 카리스마로 걸크러시의 정석을 보여줬다. 소리가 새 앨범을 통해선 어떤 매력들을 뽐내게 될 것인지 팬들의 궁금증이 증폭되고 있다.

소리는 지난해 7월 세 번째 싱글 'I Am Not Alone' 발매하며, 가수로서의 재능을 뽐냈다. 또 웹드라마 '반예인'에서는 탄탄한 연기력을 입증하며, 배우의 잠재력을 증명했다. 다재다능한 아티스트의 면모를 드러낸 소리는 새로운 싱글을 통해 업그레이드된 실력, 퍼포먼스로 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 것으로 보인다.

소속사 몰레 측은 "소리가 13개월 만에 컴백한다"라며 "이번 앨범의 콘셉트를 완벽하게 소화하기 위해 소리는 최근 소형 2종 면허를 취득하는 등 새로운 변신을 위해 도전을 두려워하지 않았다. 소리에게 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 전했다.

한편, 소리는 오는 31일 정오 새로운 싱글을 발매할 예정이다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 몰레 제공