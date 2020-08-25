[인사] 기획재정부 외

입력 2020.08.26 03:00
▲기획재정부▷사회적경제과장 김명선▷재무경영과장 정남희▷통상정책과장 정광조
▲국방부▷기획조정실장 한현수
▲식품의약품안전처◇부이사관 승진▷위해정보과장 양창숙▷의약외품정책과장 김춘래◇서기관 승진▷마약정책과 김대양◇기술서기관 승진▷코로나19긴급대응반 이종화▷위해사범중앙조사단실 유명종▷농축수산물안전과 김상록▷의약품정책과 김영주
▲서강대▷기획처장(학생문화처장 겸직) 전종호▷정보통신대학원장(정보통신원장 겸직) 김지환
▲BBS불교방송▷라디오제작국장 박주원▷제주지방사 총괄국장 문태준
▲KBS〈경영본부 경영정보국〉▷경영정보부장 김경범▷정보인프라부장 김은영〈제작1본부 라디오센터 라디오편성기획국〉▷라디오편성부장 이은미
▲국방부▷기획조정실장 한현수
▲식품의약품안전처◇부이사관 승진▷위해정보과장 양창숙▷의약외품정책과장 김춘래◇서기관 승진▷마약정책과 김대양◇기술서기관 승진▷코로나19긴급대응반 이종화▷위해사범중앙조사단실 유명종▷농축수산물안전과 김상록▷의약품정책과 김영주
▲서강대▷기획처장(학생문화처장 겸직) 전종호▷정보통신대학원장(정보통신원장 겸직) 김지환
▲BBS불교방송▷라디오제작국장 박주원▷제주지방사 총괄국장 문태준
▲KBS〈경영본부 경영정보국〉▷경영정보부장 김경범▷정보인프라부장 김은영〈제작1본부 라디오센터 라디오편성기획국〉▷라디오편성부장 이은미