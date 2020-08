샘 오취리, 박은혜 성희롱 의혹?.."흑인에게 빠지면" vs "확대해석 NO" [종합]

[OSEN=박소영 기자] 방송인 샘 오취리가 흑인 비하 논란에 이어 성희록 발언 의혹에까지 뒤늦게 휩싸였다.

샘 오취리는 지난해 3월 박은혜와 함께 찍은 사진을 자신의 SNS에 올리며 “누나, 우리가 오렌지 카라멜”이라는 글을 적었다. 둘은 복숭아 컬러의 의상을 나란히 입고 다정하게 포즈를 취하고 있다.

그런데 한 네티즌이 쓴 댓글이 불시가 됐다. "Cute once you go black you never go back”이라고 적은 것. 이는 “흑인에게 빠지면 다시 돌아오지 못한다”는 뜻으로 해석된다.

이 댓글에 샘 오취리는 "Preach"라는 댓글을 달았다. 이는 설교하다, 전하다, 설파하다 등의 뜻을 갖고 있는데 누리꾼들은 샘 오취리가 해당 뜻에 동의한 것 아니냐는 물음표를 던지고 있다.

만약 그렇다면 이는 성희롱 의심이 가능한 것. 샘 오취리는 최근 의정부고등학교 학생 일부가 졸업사진 패러디 행사 기념으로 찍은 ‘관짝소년단’을 보고 흑인 비하 논란이라고 발끈한 데 이어 또다시 논란의 중심에 서게 됐다.

당시 그는 서로의 문화를 존중하자고 목소리를 높였지만 ' 학생들의 사진을 모자이크 없이 그대로 SNS에 올린데다 영문글 마지막에 해시태그 '#teakpop’를 붙여 논란의 중심에 섰다. 이는 K팝의 비하인드 및 가십을 뜻하는 단어였기 때문.

연이은 논란에 샘 오취리는 결국 SNS를 비공개로 돌렸다. 이와 관련해 그가 출연 중인 MBC 에브리원 ‘대한외국인’ 측은 사태 파악에 나섰다.

/comet568@osen.co.kr

[사진] OSEN DB