취업 가뭄이라는데...네이버,카카오 100~200명 뽑느다

네이버­·카카오·NHN·11번가 등 국내 주요 인터넷 업체들이 올 하반기 IT(정보기술) 개발자 영입 경쟁을 벌인다. 코로나 여파로 주요 대기업이 신규 채용을 지난해보다 크게 줄이거나 아예 취소한 것과 달리 IT 기업들은 인공지능(AI)·소프트웨어 등 신기술 분야 개발자를 수백명씩 뽑는 것이다. 일부 기업은 우수 인력을 붙잡기 위해 보너스 지급 등 파격적인 대우까지 내걸고 있다.



◇최악 취업난인데 개발자는 구인난



네이버는 다음 달 1일부터 신입 개발자 공개 채용을 시작한다. 상반기 공채를 포함하면 전체 채용 규모는 지난해와 비슷한 200명이 될 것으로 보인다. 네이버는 “우수 인력이 많으면 애초 계획보다 더 채용하겠다”고 밝혔다. 네이버는 현재 사업 부서별로 개발직 수시 채용도 113건 진행하고 있다.



카카오는 24일부터 카카오 본사와 카카오게임즈·카카오커머스·카카오페이 등 자회사에 7곳에 대한 신입 개발자 공채 전형을 시작했다. 예정된 채용 인원은 100명 이상으로 역대 최대 규모가 될 전망이다. 카카오는 지난 2018년과 지난해 개발자를 각각 40명 안팎 채용했다. 네이버 일본 자회사 라인의 한국 법인인 ‘라인플러스’도 올 하반기 두 자릿수 규모로 신입 소프트웨어 개발자를 뽑는다. 넥슨은 1년 만에 개발자 채용을 진행한다. 엔씨소프트도 최근 개발 직군 채용 공고만 141건 내며 개발자 채용 절차를 시작했다. 롯데·신세계 등 이커머스 시장에 후발 주자로 뛰어든 유통 업체들도 IT 개발자 채용을 진행하는 것으로 알려졌다.



◇인센티브와 포상금까지



인터넷·게임 기업들이 최악의 취업난에도 기술직 채용을 늘리는 것은 비(非)대면 소비 증가로 이커머스·콘텐츠 등 IT 수요가 크게 늘었기 때문이다. 네이버는 올 2분기 온라인 쇼핑, 동영상·웹툰 등 콘텐츠 서비스 실적 증가에 힘입어 최대 분기 매출을 기록했다. 카카오도 비대면 관련 서비스 이용 급증으로 2분기 사상 최대 매출·영업이익을 올렸다.



IT 개발자 수요 증가 탓에 우수 인력 모시기가 어려워지자 업체들은 업계 최고 대우를 약속하며 인재 유치에 나섰다. 쿠팡은 지난 6월 기술자 채용 전형에 합격한 200명에게 5000만원을 입사 축하금으로 나눠줬다. 토스 운영사 비바리퍼블리카는 현재 진행 중인 3년 이하 경력 개발자 공채 전형에서 뽑히는 직원에게 전 직장의 1.5배 연봉, 1억원 상당 회사 스톡옵션을 지급하기로 했다. 100명 규모로 경력 개발자를 채용 중인 11번가는 회사 내부 직원이 추천한 지원자의 입사가 확정되면 포상금을 최대 1000만원 줄 계획이다.



◇카카오, 하반기 블라인드 채용



카카오는 하반기 신입 개발자 공채를 블라인드 방식으로 진행한다. 지원서에 학력·전공·나이·성별을 입력하지 않아도 된다. 카카오 채용 홈페이지에서 이름과 연락처만 입력해 본인 계정을 만들면 누구나 1차 온라인 코딩 테스트에 응시할 수 있다. 카카오는 코딩 시험과 면접을 두 차례씩 거쳐 오는 11월 합격자를 발표한다. 카카오 측은 “새로 시작하는 사업이 많기 때문에 도전을 두려워하지 않고, 주도적으로 일을 이끌고 갈 수 있는 인재를 중점적으로 뽑을 계획”이라고 말했다.



네이버는 다음 달 서류 접수를 거쳐 한 차례 온라인 코딩 테스트와 두 차례 면접을 진행할 예정이다. 라인플러스는 필기 테스트와 면접 등 모든 전형을 온라인으로 진행 할 계획이다. 네이버 측은 “자기소개서에 전공보다는 ‘무엇을 했느냐’를 중심으로 본인의 경험을 담는 게 중요하다”고 밝혔다.



IT 업체 한 임원은 “최근 직원 규모를 이렇게 빠르게 늘리는 업종은 IT가 유일할 것”이라며 “정부의 디지털 뉴딜 정책과 대기업의 디지털 전환 사업 추진으로 당분간 IT 업계 개발자 채용 증가는 계속될 전망”이라고 말했다.