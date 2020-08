'솔로 데뷔' 김요한, 기다림은 '노 모어'..청량한 짝사랑 이야기(ft.자이언티) [퇴근길 신곡]

[OSEN=심언경 기자] 가수 김요한이 청량한 짝사랑 이야기를 품고 솔로로 출격한다.

김요한은 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘No More(노 모어)(Prod. Zion.T)’를 발표했다.

‘No More’는 고백하지 못하고 혼자만의 상상으로 짝사랑하고 있는 사람들에게 들려주고자 하는 이야기를 청량하고 재치 있게 풀어낸 노래. 자이언티가 프로듀싱해 발매 전부터 리스너들의 관심을 받았다.

‘No More’는 김요한의 솔로 데뷔 곡이기도 하다. 앞서 김요한은 “‘No More’는 오랜 기간 동안 솔로 데뷔를 기다려주신 팬들의 사랑에 보답할 수 있는 곡이다. 많은 기대와 관심 부탁드린다”라고 전했다.

‘No More’는 짝사랑을 한 번쯤 해본 이들이라면 누구나 해봤을 법한 생각을 담아낸 가사로 공감을 자아낸다.

특히 "얼굴까지 덮여있는 이불 / 사우나에 갇혀있는 기분 / 언제까지 기다려 정답이 없는 너를 / 오늘이 아님 안될 것 같애 / 지금이 아니면 미칠 것 같다가도 / 끝내 용기를 못내 / 혼자서 만나고 이별을 해 / 너에게 난 real friend / 혹은 아는 애 / 절대 티는 안 내지만 / 사실 너의 fan"이라는 싱잉 랩 파트는 슬픈 짝사랑을 유쾌하게 노래해 귀를 사로잡는다.

이와 더불어 "I can’t take it no more- / No more- No more- No more- / I can’t take it no more-" 등 후렴구는 'No More'의 청량한 분위기를 극대화한다.

곡과 딱 떨어지는 느낌의 뮤직비디오도 눈길을 끈다. 포근한 색감의 뮤직비디오 속 김요한은 다채로운 컬러의 슈트부터 원색의 캐주얼 의상까지 완벽하게 소화한다. 뿐만 아니라 후렴구 부분의 '볼 콕콕' 안무로 깜찍한 매력을 발산해 여심을 제대로 저격한다.

김요한은 장대현, 김동한, 유용하, 강석화, 김준서와 함께 위엔터테인먼트 첫 보이그룹 위아이(WEi)로 데뷔할 예정이다. 이에 앞서 김요한은 청량미 가득한 솔로 곡 'No More'로 그간 자신을 기다려줬던 팬들의 기다림을 충족시킬 전망이다.

/notglasses@osen.co.kr

[사진] 위엔터테인먼트