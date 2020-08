크래비티, 컴백쇼케이스 2억 하트 돌파..역대급 퍼포먼스 '성공적 컴백'

[OSEN=김은애 기자] 슈퍼루키 크래비티가 성공적인 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

크래비티는 지난 24일 오후 8시 네이버 브이 라이브(V LIVE)를 통해 새 앨범'크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'발매를 기념하는 컴백 쇼케이스를 전 세계 생중계로 개최해 글로벌 팬들과 소통 하며 하트 수 2억 931만개를 돌파하며 2020 ‘슈퍼루키’ 크래비티를 향한 관심을 실감케 했다.

이날 글로벌 러비티(팬)들을 대상으로 한 온라인 컴백 쇼케이스에서 원진과 성민의 진행으로 최근 신인상 수상부터 앨범을 준비하면서 있었던 다양한 에피소드와 댓글을 통해 팬들의 질문에 실시간으로 응답하며 소통의 시간을 가졌다.

신흥 퍼포비티 (퍼포먼스 +크래비티 줄임말)답게 퍼포먼스와 비주얼 적으로 변화를 제대로 준 타이틀 'Flame(플레임)'을 비롯해 신나는 그루브가 돋보이는 수록곡 'Ohh Ahh(우 아)', 세계관을 대표하는 'Realize (리얼라이즈)'를 최초로 선보이며 한층 더 강렬해진 퍼포먼스와 매혹적인 무대로 보는 이들의 시선을 압도했다.

쇼케이스를 통해 리더 세림은 "이번 앨범에 저희의 모든 것을 담아서 열심히 준비했다. 많이 응원해 주시면 좋겠다"라며 "이번에 저희와 함께하는 동안 잠시나마 힘든 일을 다 떨치셨으면 좋겠다. 이후에도 러비티 분들과 함께하는 시간을 많이 준비했으니까 기대해주셨으면 좋겠다”라고 소감을 전했다.

한편 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 26일 (수) MBC에브리원 '주간 아이돌'을 시작으로 본격적인 신곡 '플레임' 프로모션 활동에 돌입한다. /misskim321@osen.co.kr

