언택트 시대 마케팅의 기준을 세우다

삼성전자 my Galaxy Studio



이미지 크게보기 ①최대 사흘 동안 내 폰처럼 체험할 수 있는 비대면 체험 프로그램 ‘갤럭시 To Go 서비스’. ②‘마이 갤럭시 스튜디오’는 어디서나 TV·유튜브로 ‘갤럭시 노트20’ 영상을 확인할 때 쓸 수 있다. ③나만의 문구를 표현하는 ‘마음 한 줄 展’ 이벤트. ④‘마이 갤럭시 스튜디오’에서는 궁금한 점을 채팅으로 물어보고 실시간 영상으로 답변받을 수 있다/삼성전자

삼성전자는 '갤럭시 노트20'의 기능을 보다 안전하게 체험할 수 있는 완전히 새로운 방식의 '갤럭시 스튜디오'를 지난 8일부터 운영 중이다. 서울 영등포 타임스퀘어와 롯데 잠실 에비뉴엘 왕관 광장, 반포 파미에스테이션, 코엑스 파르나스몰, 여의도 IFC몰 등 총 5개 장소와 디지털프라자 11개 매장에서 운영되는 '갤럭시 스튜디오'는 오픈 직후부터 '갤럭시 노트20'와 '갤럭시 노트20 Ultra'를 체험해보려는 고객의 많은 관심을 받고 있다.



◇비대면 체험 플랫폼 '마이 갤럭시 스튜디오'



갤럭시 스튜디오에는 오프라인과 온라인의 경계를 넘나들며 고객과 쌍방향 소통을 지원하는 신개념 옴니 체험 서비스 '마이 갤럭시 스튜디오' 플랫폼이 새롭게 도입됐다. '마이 갤럭시 스튜디오'는 카카오톡에서 '마이 갤럭시 스튜디오' 채널을 추가하면 고객과 체험 전문가가 일대일 영상을 통해 쌍방향으로 소통할 수 있고 제품의 다양한 기능을 체험할 수 있는 비대면 체험 플랫폼이다. 채널 오픈 후 일주일 만에 1만 5천명 이상의 고객들이 체험했다. '마이 갤럭시 스튜디오'에서는 제품에 대해 궁금한 점을 채팅으로 쉽게 물어보고 실시간 영상으로 자세하고 즉각적인 답변을 받을 수 있다. 스마트 S펜, 삼성 노트, 카메라, 디자인, 커넥티비티, 퍼포먼스로 간단하게 구성된 '제품 간편 질문'도 가능하다.



◇내 폰처럼 어디서든 내 맘대로 '갤럭시 TO GO 서비스'



삼성전자는 '갤럭시 노트20'를 내 폰처럼 사용해볼 수 있는 비대면 체험 프로그램 '갤럭시 TO GO 서비스'도 최대 3일로 확대 운영한다. 한정된 장소를 벗어나 일상에서 마음껏 활용해볼 수 있는 '갤럭시 TO GO 서비스'는 일회성 제품 체험에 그치지 않고 구매로 연결되는 중요한 매개체가 되기도 한다. '갤럭시 TO GO 서비스' 고객은 '마이 갤럭시 스튜디오' 프로그램을 함께 활용해 '갤럭시 노트20'의 강력한 성능을 최대한 다채롭게 체험해볼 수 있다. '갤럭시 TO GO 서비스'를 체험해보고 싶은 소비자는 삼성전자 홈페이지에서 매장별 제품 현황을 확인하고 신분증을 지참하고 갤럭시 스튜디오에 방문하면 된다.



◇S펜 기능을 활용한 '마음 한 줄 展' 이벤트



삼성전자는 갤럭시 스튜디오에서 '갤럭시 노트20'의 '스마트 S펜'을 더욱 의미있게 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다.



고객들은 S펜 드로잉 체험킷에서 S펜 활용법을 체험한 후, 마음을 토닥이는 위로의 한마디, 진심이 담긴 고백 등 나만의 감성을 표현하는 마음속의 한 문장을 S 펜으로 직접 써서 '마음 한 줄 전(展)'에 참여할 수 있다. 8월 8일부터 9월 24일까지 진행되는 '마음 한 줄 전(展)'은 갤럭시 스튜디오에 방문해 제품을 체험한 고객, '갤럭시 TO GO 서비스' 이용 고객, '갤럭시 노트20'를 보유한 고객 모두 참여 가능하다. 삼성 노트에서 자신이 원하는 배경을 선택하거나 직접 드로잉한 후 S펜으로 자신만의 멋진 문구를 작성해 인스타그램에 응모하면 된다.





체험 제품은 상시 살균되며 1일 3회 체험 공간 전체 방역도 매일 진행된다./삼성전자 제공

◇안심하고 체험할 수 있는 방역 프로세스



갤럭시 스튜디오는 입장하는 순간부터 체험을 마치는 순간까지 안전한 안심 방역 체험 프로세스를 구축했다. 모든 갤럭시 스튜디오에는 출구와 입구를 분리해 방문객들 간 동선이 겹치지 않게 안내한다. 사전 예약 시스템을 마련해 고객 간의 대면 접촉도 최소화했다.



모든 방문자를 대상으로 발열체크, 마스크, 장갑 등을 제공하는 등 정부의 기준에 따르는 기본 방 역 수칙도 철저하게 지킨다. 체험 동선 이원화를 통해 체험 효율성도 높였다. 체험 구역과 방역 구역은 교차 운영해 방문객들은 언제나 살균된 제품과 체험 키트로 안심하고 체험할 수 있다. 체험 공간은 개인화된 좌식형과 스탠딩 테이블 등 비대면 형태로 운영된다. 체험 제품은 상시 살균되며 방역 전문 업체를 통해 1일 3회 체험 공간 전체 방역도 매일 진행된다.