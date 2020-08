방탄소년단, MTV VMA 출연 안방 1열서 본다

방탄소년단

그룹 '방탄소년단'(BTS)이 출연하는 글로벌 음악 축제 '2020 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(2020 MTV Video Music Awards·VMA)를 안방 1열에서 볼 수 있게 됐다.



25일 SBS미디어넷은 "오는 31일 오전 9시(한국시간) 열리는 '2020 VMA'를 31일 오후 10시 SBS MTV에서 특별 편성 한다"고 밝혔다.



'VMA'는 1984년부터 시작해 올해 37회를 맞이했다. 매년 MTV가 주관하는 음악 시상식 중 하나로 한 해 동안 최고의 뮤직비디오를 선정하게 된다.



주요 시상은 올해의 아티스트(Artist of the Year), 올해의 비디오(Video of the Year), 올해의 노래(Song of the Year), 최고의 컬래버레이션(Best Collaboration), 베스트 신인상 등 5개 부문이다. 이번 시상식에서는 방탄소년단이 지난 2월 발표한 '맵 오브 더 솔: 7' 타이틀곡 '온(ON)'으로 '베스트 팝(BEST POP)', '베스트 K팝', '베스트 안무' 등 총 3개 부문 후보에 이름을 올렸다.



방탄소년단 외에도 레이디 가가와 아리아나 그란데가 9개, 빌리 아일리시와 더 위켄드가 6개 부문에 노미네이트 돼 수상을 가린다.



화려한 퍼포먼스도 예고돼 있다. 방탄소년단은 새 디지털 싱글 ‘다이너마이트’(Dynamite) 첫 무대를 펼친다. 레이디 가가, 아리아나 그란데, 더 위켄드, 마일리 사이러스 등도 특별 공연을 선보인다.



SBS MTV는 'VMA' 후보자와 퍼포머들의 뮤직비디오를 볼 수 있는 '히츠 스페셜 : VMA 노미니'와 '히츠 스페셜 : VMA 퍼포머'를 각각 26일 오전 3시, 30일 오전 3시에 편성된다. 31일 오후 8시40분에는 '아이돌대백과: 방탄소년단'이 시청자들과 만난다.