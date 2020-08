'스타로드' 크래비티, 우주 뒤흔들 잘생김..민희X앨런X우빈[Oh! 스케치]

[OSEN=김은애 기자] '슈퍼루키' 크래비티가 '스타로드'에 떴습니다!

크래비티는 지난 24일 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투(CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)'로 컴백했는데요! 타이틀곡 'Flame(플레임)'도 다들 들어보셨나요?

이번에 크래비티는 컴백을 기념해 네이버 V라이브 OSEN채널에서 공개되는 '스타로드'에 출연하게 됐는데요! 세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민 아홉 멤버들은 촬영장에 들어설 때부터 훈훈한 비주얼로 시선을 사로잡았습니다.

여기에 크래비티는 다양한 코너를 통해 남다른 입담과 끈끈한 팀워크를 보여줬는데요! 1분 1초도 웃음을 멈출 수 없었던 촬영이었습니다! 그렇다면 OSEN이 포착한 크래비티의 눈부신 모습을 함께 보실까요?

#민희

#우빈

#앨런

'스타로드' 크래비티 편은 9월 중순 공개될 예정입니다. '스타로드'도 크래비티의 컴백도 많은 사랑 부탁드려요!

크래비티의 또다른 사진들은 OSEN V채널에서 확인할 수 있습니다.

/misskim321@osen.co.kr

[사진] 이대선 기자 sunday@osen.co.kr, 조은정 기자 cej@osen.co.kr