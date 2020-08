효린, 구릿빛 피부+글래머러스 몸매…"제시 뺨치는 독보적 섹시퀸"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 가수 효린이 독보적인 섹시미로 시선을 사로 잡았다.

25일 효린은 자신의 인스타그램에 "My name live version out now! let's Goooo" 라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개한 사진에는 브라탑에 화려한 바지를 입은 효린이 당당한 포즈를 취하고 있다. 구릿빛 피부의 탄탄한 볼륨 몸매가 섹시미를 더욱 강조한 가운데, '썸머퀸' 다운 핫한 스타일을 선보여 눈길을 끈다.

한편 효란은 지난 19일 두 번째 미니앨범 'SAY MY NAME(쎄마넴)'을 발매했다. 타이틀곡 'SAY MY NAME'은 캐치한 멜로디와 중독성 강한 후렴구가 돋보이는 썸머송으로, 효린이 직접 작사하고, 글로벌 히트곡 메이커 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 미셸 린드그랜 슐츠(Michel 'Lindgren' Schulz)와 공동 작곡했다.

olzllovely@sportschosun.com