'솔로 데뷔' 원호, ‘Love Synonym’ 두 번째 콘셉트 포토 공개.."탄탄 복근"

[OSEN=지민경 기자] 솔로로 데뷔하는 가수 원호가 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 하이라인엔터테인먼트는 지난 24일 오후 8시, 공식 SNS를 통해 원호의 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’의 두 번째 콘셉트 포토를 공개하고 전 세계 팬들과 만났다.

원호는 푸른 바다를 배경으로 화이트 슈트를 완벽하게 소화하며 독보적인 비주얼을 뽐내는가 하면, 또 다른 콘셉트 포토에서는 민소매 티셔츠를 들어 올리며 탄탄한 복근을 자랑해 보는 이의 감탄을 자아냈다.

앞서 공개한 첫 번째 콘셉트 포토로 전 세계 팬들의 뜨거운 반응을 얻은 원호는 이어 공개된 두 번째 콘셉트 포토를 통해 스타일리시한 비주얼 변신을 예고, 오는 9월 4일 발매할 데뷔 앨범에 대한 국내외 리스너들의 궁금증을 한껏 높이고 있다.





타이틀곡 ‘Open Mind(오픈 마인드)’는 리드미컬하면서도 몽환적인 분위기의 일렉트로닉 팝 곡으로 컴백을 기다려준 국내, 해외 팬들 모두와 소통하기 위해 한국어와 영어 등 두 가지 버전으로 발매된다.

한편, 원호는 9월 4일 정식 솔로 데뷔 앨범 ‘Love Synonym #1 : Right for Me (러브 시노님 #1 : 라이트 포 미)’를 발매한다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 하이라인엔터테인먼트