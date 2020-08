"이해 말고 느껴라"… 놀런 작품 중 가장 난해한 2400억 대작

"크리스토퍼 놀런 감독은 지금까지 가장 치명적인 적(敵)인 코로나 바이러스로부터 영화계를 구원할 수 있을까?"(뉴욕타임스)



지난 22일 국내 개봉한 영화 '테넷(Tenet)'은 '인셉션' '인터스텔라' '다크나이트' 시리즈와 '덩케르크'를 연출한 놀런 감독의 신작. 코로나 바이러스 여파로 수차례 개봉이 연기되다, 다음 달 미국 개봉에 앞서 한국 등 70국에서 선(先)개봉하는 우여곡절을 겪었다. 뉴욕타임스의 질문처럼, 과연 예산 2억달러(약 2400억원)의 이 대작은 그만큼의 값어치를 했을까.





'테넷'은 놀런의 작품 목록에서도 공통점과 의외성을 모두 지닌 경우로 남을 듯하다. 우선 잠재의식과 시간 여행, 3차원 너머의 세계처럼 지극히 추상적인 주제를 스파이와 액션물이라는 장르 영화의 공식에 자연스럽게 녹이는 놀런 영화의 특징이 '테넷'에서도 고스란히 반복된다.



인류를 파멸시킬 위기를 막기 위해 필사적으로 세계를 누비는 첩보 요원 '프로타고니스트(존 데이비드 워싱턴)'는 007 시리즈 같은 냉전 시대의 첩보물을 연상시킨다. 어떤 개인사도 드러내지 않은 채 무표정한 얼굴로 일관하는 주인공의 모습은 타락한 세상에서 고독하게 악당들과 맞서는 누아르 영화의 주인공을 닮았다. 심지어 주인공의 이름도 영어 단어의 주인공을 뜻하는 '프로타고니스트(protagonist)'를 그대로 활용했다. 워싱턴(36)은 흑인 명배우 덴절 워싱턴(65)의 장남. 일곱 살 때 아버지가 주연을 맡았던 '말콤 X'에 단역으로 출연했고, 미 프로풋볼(NFL) 선수로도 활동했던 이색 경력을 지니고 있다.



'테넷'에는 전작의 장점을 영민하게 활용한 대목이 적지 않다. 복면 테러리스트들이 오페라 극장에 난입해서 폭탄 테러를 꾸미는 첫 장면에서는 '다크나이트'의 은행 강도 장면이 떠오른다. 테러 이면에 또 다른 음모가 존재하고, 주인공이 테러를 막기 위해 극장으로 잠입하는 입체적 설정은 놀런의 전매특허다. 끊임없는 공간 이동과 침투 장면은 타인의 잠재의식을 넘나들었던 '인셉션'을 연상시킨다. '덩케르크'의 사령관 케네스 브래나와 '다크나이트'에서 배트맨의 충직한 집사였던 마이클 케인 등 '놀런 사단'의 배우들도 적재적소에서 재활용했다.



그중에서도 가장 닮은 작품을 하나만 꼽는다면 '인터스텔라'가 될 것 같다. 앞으로 흐르던 시간이 뒤집힐 수 있다는 대담한 반전(反轉)을 영화 한복판에 배치했다는 점에서 '테넷'은 '인터스텔라'의 후속편이자 확장판과도 같다. 그때부터 박혔던 총알이 거꾸로 날아가고, 폭발로 무너졌던 건물이 멀쩡하게 되돌아오는 환상적인 장면들을 통해서 시간의 역행을 시각적으로 구현해낸다.



시간의 흐름에 따라서 순행하고, 반대로 거슬러 올라가는 두 팀이 인류를 구원하기 위해 협동작전을 펼치는 마지막 장면은 시각적 효과뿐 아니라 개념적으로도 가벼운 현기증을 안긴다. 어쩌면 극중 과학자(클레망스 포에지)의 대사처럼 "이해하려고 들지 말고 느끼는 것(Don't try to understand it, feel it)"이야말로 영화를 즐기는 최적의 방법일지도 모른다.



다만 이번 영화에선 아쉬움도 적지 않다. 전반적으로 참신함보다는 기시감이 강하고 가족애와 애국심, 구원과 희생 같은 주제 의식도 두드러지지 않는다. '테넷'은 물리학 실험에 몰 두하느라 좀처럼 감성적 요소를 찾기 어렵다는 점에서 전작들과 구별된다. 별 두 개(다섯 개 만점)의 짜디짠 평가에 그쳤던 영국 가디언처럼 해외 언론의 반응이 다소 엇갈린 것도 이 때문이다. '테넷'은 분명히 놀런의 최고작은 아닐 수 있다. 하지만 놀런의 팬들에게는 이전 작품의 특징을 골고루 버무린 '종합 선물 세트' 같은 작품이라는 점만은 분명해 보인다.