[윤희영의 News English] F16 탑건과 인공지능 조종사의 공중전 대결 : 0대5

이세돌 9단과 '알파고'의 바둑 대결은 1대4로 인공지능(AI·Artificial Intelligence) 알파고의 압도적 승리(overwhelming victory)로 끝났다. 당시 '알파고(AlphaGo)'라는 이름은 그리스 문자 첫 글자 '알파'와 일본어로 바둑을 뜻하는 '고(碁·ご)'를 합성한 것이었다.



며칠 전 미국 메릴랜드주(州)에서 실시된 F16 탑건(Top Gun·최우수 조종사)과 '알파도그파이트(AlphaDogfight)'의 맞대결(head-to-head confrontation)에선 단 1승도 거두지 못하고 0대5로 인간이 완패했다(undergo a complete defeat). '도그파이트'는 '개싸움'이라는 뜻도 있지만, '공중전(air combat)'을 의미하기도 한다.





이날 '알파도그파이트'에 맞서 공대공 전투(air-to-air battle)를 벌인 인간 조종사는 미 공군 훈련소 'Weapons School'의 최우수 교관으로, 자타가 공인하는 지구상 최고 전투기 조종사(commonly acknowledged best fighter pilot on earth)다. 그러나 미 국방부 연구소가 실시한 사상 최초의 이번 모의 공중전 대결에선(in the first ever simulator dogfight competition) 인공지능 적에게 완패를 당했다(be annihilated by his artificial intelligent opponent).



알파도그파이트는 다섯 차례 모의 공중전에서 인간 조종사를 모두 격추시켰다(shoot down the human pilot in five rounds of mock air combat). F16 탑건 조종사는 상대의 첫 발포를 피하는 데는 성공했다. 이때다 싶어 한 바퀴 돌아(circle back around) 꼬리를 물면서 반격을 가하려(fire back) 했다. 같은 인간 조종사였다면 꼼짝없이 격추될(be brought down with no way out) 상황이었다. 그런데 인공지능은 달랐다.



꼬리를 물 틈을 주지 않았다. 한꺼번에 세 차례의 공격을 가해 연달아 타격을 입혔다(strike him each time in quick succession). 상상을 초월했다(go well beyond imagination). 전형적인 인간 전투에 비해 훨씬 공격적인 전술과 정면 공격을 선택했다(opt for more aggressive tactics and head-on attacks compared to typical human combat).



5전 5패를 당한 F16 탑건은 "일반 전투기 기술이 전혀 먹히지 않았다"고 했다. "인간은 할 수 없는 창의적이고 신속한 조종과 공격을 가해오는데 당해낼(cope with them) 수가 없었다. 스스로 생각하는 것 같았다. 속수무책이었다(be at a loss what to do)"고 혀를 내둘렀다.



미 공군은 인공지능 조종 전투기와 '스카이보그(Skyborg)'로 불리는 인공지능 드론 개발에 박차를 가하고 있다(put spurs to their develo pments). 머지않아 인공지능 전투기·드론이 인간 조종 '죽음의 백조(Swan of Death)' B1-B와 편대를 이뤄 한반도 상공으로 날아올 가능성도 있다.



알파도그파이트는 시험 단계에서만 40억 차례의 모의 공중전을 치렀다고 하니, 기껏해야 수십 수백 번 시험 비행밖에 해보지 못한 인간 조종사들은 100전 100패를 당할 수밖에 없을 것이라고 한다.