크래비티, 소년미 벗고 옴므파탈 매력 변신..한계없는 성장 스토리 'Flame' [퇴근길 신곡]

[OSEN=지민경 기자] 그룹 크래비티가 소년미를 벗고 강렬한 옴므파탈 매력을 발산한다.

24일 오후 6시 각종 음원사이트에는 크래비티의 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투 (CRAVITY SEASON 2. HIDEOUT : THE NEW DAY WE STEP INTO)' 전곡 음원과 타이틀곡 'Flame(플레임)'의 뮤직비디오가 공개됐다.

지난 4월 데뷔해 독창적인 음악과 화려한 퍼포먼스로 단숨에 슈퍼 루키로 떠오른 크래비티는 지난 7월 데뷔 앨범 활동 종료 이후 약 한 달만에 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'로 초고속 컴백을 알렸다.

짧은 시간임에도 불구하고 크래비티는 이번 신보를 통해 한층 진화한 음악과 퍼포먼스로 새로운 변신을 예고 했다. 크래비티의 새 미니앨범 '크래비티 시즌 2. 하이드아웃 : 더 뉴 데이 위 스텝 인투'는 꿈과 미래에 대한 고민, 한계를 뛰어넘는 열정을 담은 앨범으로, 타이틀곡 'Flame'을 비롯해 다양한 장르의 7곡이 수록됐다.

타이틀곡 'Flame(플레임)'은 한계에 도전하는 타오르는 불꽃을 닮은 크래비티의 열정을 담은 곡으로, 자신들의 한계를 시험하듯 격렬한 파워로 무장한 Urban-HipHop 장르의 트랙이다. 파워풀한 질감이 돋보이는 사운드를 아우르는 멤버들의 강렬한 보컬과 랩 라인, 그리고 한층 더 성숙해지고 진화한 크래비티 멤버들의 팀워크가 느껴진다.

"숨 막히도록 뜨거워진 숨 / 저 태양처럼 Get up, get up, I get up, get up / 복잡한 우주, 뒤집혀진 view / (다시 한번) 저 위로 Now I’m comin' for" "겁내지 말고 빛을 향해 달려가 / 닿을수록 찬란해 질 테니 / 날 버리고 난 한계를 시험해 break it up now / Yeah 진짜를 봐봐 right to see" 등 가사에는 자신의 한계를 깨뜨리고자 하는 멤버들의 당찬 메시지가 담겨있다.

이처럼 데뷔 4개월 만에 눈에 띄는 성장을 이뤄내며 새로운 도약을 예고한 크래비티의 앞으로의 활약이 기대된다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 뮤직비디오 캡처