'오뚜기장녀' 함연지, 블핑 제니 메이크업 실화? "남편이 해줬어요"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 배우 함연지가 블랙핑크 제니로 변신했다.

24일 함연지는 자신의 인스타그램을 통해 "어제 햄편이 해준 제니님의 하유라이크댓 메이크업ㅋㅋㅋㅋㅋ 제가 햄편에게 해준 아이돌 메이크업은 누구일까요?"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개한 사진에는 금발 헤어를 붙이고 오렌지 색상의 메이크업을 한 함연지의 모습이 담겼다. 사진 속 함연지는 블랙핑크의 'How You Like That'에서 제니가 선보인 메이크업을 따라한 것. 남편이 해준 것으로 밝혀진 함연지의 모습이 재미를 안긴다.

한편 함연지는 국내 식품기업 오뚜기 함영준 회장의 장녀로, 뮤지컬 배우로 활약 중이다. 재 유튜브 채널 '햄연지'를 운영 중이며, MBC에서 추석특집으로 방송하는 '볼 빨간 연구소'에 출연을 확정지었다.

olzllovely@sportschosun.com