윌리엄스 감독이 퇴장을 당하며 남긴 마지막 말은?

맷 윌리엄스(55) KIA 감독이 23일 키움전에서 퇴장을 당했다. 사유는 비디오 판독에 대해 어필을 했다는 것이다. KBO 규정상 비디오 판독 결과가 나오고 이에 대해 항의를 하면 자동 퇴장이다. 윌리엄스는 판독 결과가 아닌 과정에 대한 문제점을 지적했다.



8회말 KIA 투수 김명찬이 키움 김주형 타석 때 던진 공이 포수 미트를 맞고 뒤로 흘렀다. 포수의 송구를 받은 김명찬은 홈으로 파고들던 키움 3루 주자 김웅빈을 태그했다.



아웃 판정이 나오자 키움 벤치는 비디오 판독을 요청했다. 심판진은 ‘김명찬이 포구하기 전 오른발로 홈플레이트를 막고 있었다’는 이유를 들어 판정을 세이프로 뒤집었다. 6-5 KIA의 리드로 끝날 것 같던 이닝이 6-6 동점이 되고 말았다.



문제는 이 과정에서 판독 시간이 3분을 넘겼다는 것이다. 경기가 열린 고척돔 전광판엔 친절하게도 ‘비디오 판독 가능 시간인 3분 내에 판정을 뒤집을 만한 근거를 발견하지 못할 경우 원심을 유지한다’는 문구가 떠 있었다.



윌리엄스는 이 부분에 대해 최수원 주심에게 항의했다. 그는 전광판을 바라보며 “규정이 3분으로 정해져 있다. 판독이 3분을 넘기면 원심이 유지되는 것 아니냐”고 따졌다. 하지만 소용이 없었다.



화가 난 윌리엄스 감독은 “You made a wrong call again, again!(당신은 또 잘못된 결정은 내렸다. 또!)”이라고 했다. 전날 2루심을 봤던 최수원 심판이 저지른 실수를 다시 한 번 지적한 것이다.



최수원 심판은 22일 키움 이정후의 타구를 KIA 중견수 김호령이 제대로 잡아낸 장면에서 공이 김호령의 글러브를 빠져나와 펜스에 맞고 다시 글러브로 들어갔다고 잘못 봐서 2루타를 선언했다. 느린 화면상 명확한 오심이었다.



윌리엄스 감독은 항의를 마치고 더그아웃 앞에 서 있었다. 최수원 주심은 비디오 판독 후 항의하면 퇴장당하는 규정에 따라 윌리엄스에게 퇴장을 명했다. 그러자 윌리엄스 감독이 최수원 주심에게 다가간 뒤 이렇게 말했다.



“That’s the best call you guys made today. Thanks.”



영어라 반말로 해석해 본다면 대략 “너희 심판진이 오늘 내린 판정 중 이게 제일 정확하네. 고마워” 정도가 될 것이다. 비디오 판독에 대한 항의로 퇴장을 내린 것이 이날 가장 정확한 판정으로 생각될 정도로 이날 심판 판정이 형편없었다는 뜻이다. 윌리엄스가 구사한 일종의 블랙 유머였다.



그런데 이것도 해석의 여지가 있다. KBO 규정에 따르면 ‘비디오 판독이 실시되면 선수단 및 양 구단의 관계자는 더 이상 심판팀장의 결정에 이의를 제기할 수 없다. 이 조항을 위반할 경우 심판은 선수단 및 관계자에게 퇴장을 명한다’고 되어 있다. 하지만 윌리엄스 감독은 판독 결과에 대한 이의 제기가 아닌 판독 과정에서 3분을 넘긴 것을 지적하고자 심판에게 다가간 것이었다.



22일 오심 이후 “그 장면을 100번 돌려봤다”면서도 말을 아꼈던 윌리엄스는 23일 비디오 판독 사건 때는 크게 화를 냈다. 메이저리그 감독 시절엔 비속어를 섞어가며 심판과 자주 맞섰지만, 한국에선 예의를 갖추려 노력했던 윌리엄스는 여전히 KBO리그 심판에 대한 신뢰를 가지고 있을까. 25일 잠실 두산전을 앞두고 취재진을 만날 그의 입장 표명에 관심이 쏠린다.



