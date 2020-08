[OSEN=박판석 기자] 원더걸스 출신 선예가 근황을 전했다.

선예는 24일 자신의 SNS에 "이 장소에 데려와줘서 고마워요(Thank you for taking me this place sweetie!)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속에서 선예는 흰색 셔츠와 편안한 펌을 한 머리를 하고 미소를 짓고 있다. 선예의 편안한 미소가 보는 사람을 흐뭇하게 만든다.

예는 지난 2013년 캐나다 교포이자 선교사인 제임스 박과 결혼 후 캐나다에서 결혼 생활을 하고 있다. 지난해 1월 셋째 딸을 출산하며 세 아이의 엄마가 됐다./pps2014@osen.co.kr